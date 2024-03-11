Поднимите "белый флаг": реакция украинцев и мира на скандальное заявление Папы Римского

Заявления Папы Римского каждый раз неоднозначны и возникает вопрос: не пытается ли он усидеть сразу на двух стульях?

Папа Римский Франциск сделал скандальное заявление и возмутил весь мир. Он призвал Украину поднять "белый флаг" и идти на мирные переговоры с Россией.

Как на это отреагировал мир, как заявление восприняли в Украине и ответил Владимир Зеленский, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Скандальное заявление Папы Римского

Папа Римский Франциск заявил, что для Украины в войне со страной-агрессором РФ было бы "мужественным поступком" поднять "белый флаг" и пойти на переговоры. Об этом он заявил в интервью швейцарской итальянской телерадиокомпании RSI в начале февраля, впрочем, стоит отметить, что материал опубликовали только 9 марта. В интервью Папа Римский Франциск заявил, что "сильнее будет тот, кто будет иметь мужество поднять белый флаг".

“Я верю, что те, кто видят ситуацию, те, кто думают о людях, те, кто имеют смелость поднять белое знамя и вести переговоры, сильнее. И сегодня об этом можно договориться с помощью международных сил. Слово вести переговоры – смелое слово”.

Франциск также призвал к переговорам, пока, по его словам, «не поздно»: «Вовремя договаривайтесь, ищите какую-нибудь страну, которая выступила бы посредником. Сегодня, например, в войне в Украине есть много желающих выступить посредниками. Турция предложила себя для этого. И другие. Не стесняйтесь вести переговоры, пока не произошло хуже всего. Переговоры никогда не являются капитуляцией. Это мужество не довести страну до самоубийства”.

Заявление Эрдогана

Что интересно, это интервью вышло сразу после встречи Зеленского с президентом Турции Эрдоганом. Тот раз напомнил, что его страна готова быть посредником в переговорах: “Мы готовы принимать мирный саммит, к которому также будет привлечена Россия”.

Реакция украинских чиновников

Такое заявление Папы Римского возмутило украинцев, и это неудивительно. Люди, уже третий год живущие в условиях полномасштабной войны, и не могли спокойно отреагировать на призыв к поднятию белого флага. Мгновенно на слова Франциска отреагировали и высокопоставленные должностные лица. Возмущенный министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем сообщении в соцсети Х заявил, что сила и смелость заключаются не в том, чтобы признать себя проигравшим и договариваться с тем, кто начал войну, как можно понять со слов понтифика, а в том, чтобы принять "сторону добра" в любом сражении.

Найсильніший той, хто у битві добра зі злом стає на бік добра, а не намагається зрівняти їх, назвавши це «переговорами».



Що стосується білого прапору, то з історії першої половини ХХ століття нам відома ця стратегія Ватикану. Закликаю не повторювати історичних помилок і… — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 10, 2024

Намек от о.

При этом он намекнул, что перед началом Второй мировой войны Ватикан публично не осуждал убийцу Гитлера и молчал о Холокосте, и Папа Пий 12-й сохранял публичный режим тишины относительно действий нацистов.

“Что касается белого флага, то по истории первой половины ХХ века нам известна эта стратегия Ватикана. Призываю не повторять исторические ошибки и последовательно поддерживать Украину и ее народ в справедливой борьбе за собственную жизнь. Наш флаг – сине-желтый. Под ним мы живем, умираем и побеждаем. Мы не будем поднимать другие флаги”.

Реакция Владимира Зеленского

10 марта на слова понтифика отреагировал и президент Украины. Владимир Зеленский подчеркнул, что такое действительно церковь с людьми.

Что говорят во Всеукраинском Совете Церквей?

На скандальное заявление ответили и во Всеукраинском Совете Церквей. Там заявили, что никто никогда не заставит украинский народ капитулировать.

Соответствующее обращение опубликовано 10 марта на официальной странице Всеукраинского совета церквей.

“Украина истекает кровью, но стоит за Правду, за право быть самой собой. Стоит мужественно и непреодолимо. И если бы она капитулировала, то Европа, возможно, весь мир сразу бы почувствовали это. Почувствовали бы и вздрогнули. Потому что это повторение преступлений Бучи и Ирпеня, это дальнейшие разрушения городов и сел, причем почти наверняка не только украинских, это дети, которые навсегда остались детьми, это еще десятки и сотни замученных священников, которые проповедуют Божьи заповеди, а не "русский мир”, это торжество зла на всей планете. Мы ежедневно молимся о мире. За возвращение наших бойцов с фронта, заложников из плена, беженцев из чужбины. За понимание между народами и исцеление ран, нанесенных войной. Но, показаться на милость этого врага – это не о мире. Это о победе рабства над свободой, мрака над светом, о превосходстве права сильного над силой права. Мы это горько и неоднократно испытали на протяжении прошлых веков. Капитулировать перед торжествующим злом равнозначно краху общечеловеческого замысла о справедливости, предательством фундаментальных наставлений, завещанных нам в великих духовных традициях. Поэтому мы благословляем и будем благословлять наших верных в защиту своей страны, молиться за Победу над врагом и справедливый мир, протянуть руку всем людям доброй воли, которые поддерживают Украину в это решающее время. Мы верим и знаем, что никогда не останемся в этом наедине”.

Реакция в мире

Прокомментировал слова Папы Римского и министр иностранных дел Польши. Радослав Сикорский задал вопрос: как насчет призыва к Путину вывести войска из Украины для баланса? Ведь на самом деле, как только кремлевский диктатор выведет своих солдат обратно на болота — война закончится. Отреагировал на заявления понтифика и президент Латвии. Эдгардс Ринкевичс отметил, что "нельзя капитулировать перед злом". После того, как скандал разразился на весь мир, слова Папы Римского Франциска принялись объяснять и в Ватикане.

Объяснение от Ватикана

Глава ватиканской прессслужбы Маттео Бруни объяснил журналистам, что на самом деле Папа Римский Франциск намеревался призвать к прекращению огня и смелости начать переговоры.

“Папа использует образ белого флага, предложенный интервьюером, имея в виду прекращение военных действий, перемирие, которое достигается благодаря отваге начать переговоры. Он стремится к дипломатическому решению для достижения справедливого и длительного мира”.

Такая критика в сторону Франциска не в первый раз

Бруни отметил, что Папа считает Украину страной-мученицей, выступает за диалог, первоочередность заботы о судьбе гражданского населения и против безумия войны, а его позиция не изменилась в отношении той, которую он высказал во вторую годовщину начала полномасштабной войны.

В Кремле заявление Папы Римского без внимания не оставили. Спикер Кремля Песков заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной.

“Как я понимаю, в высказываниях понтифика был более широкий контекст. Но в целом ту мысль, о которой он говорил, конечно, вполне понятно. Он высказывался о пользе переговоров. Вы знаете, что и наш президент неоднократно говорил о нашей готовности и открытости решать наши проблемы путем переговоров, и это предпочтительный путь. Но вы знаете, что, к сожалению, и высказывания Папы, и неоднократные заявления других сторон, в том числе и наши, все последнее время натыкаются на совершенно жесткое отрицание со стороны Киева. Они не допускают возможность ведения каких-либо переговоров”.

Впрочем, с первых дней полномасштабной войны заявления и решения Папы Римского не раз подвергались критике. Например, в апреле 2022 года скандал вызвала идея Крестного шествия в Риме, во время которой крест несли украинка и россиянка. Всех возмутило сравнение страдания двух народов, в то время как все опросы свидетельствуют — большинство граждан России поддерживают Путина и войну против Украины.

Не меньшее возмущение вызвал и комментарий Папы о гибели российской имперской пропагандистки Дарьи Дугиной, которая недалеко ушла от своего отца Александра Дугина, который тоже является ярым пропагандистом и выступает за уничтожение Украины.

“Имею в виду несчастную девушку, взлетевшую в воздух в Москве от бомбы…. За войну платят невиновные”.

Обращение Папы Римского к русской молодежи

Так гибель Дугиной комментировал Папа. Это заявление стало поводом к вызову апостольского нунция, посланника Ватикана, в МИД Украины. Но и это ничему не научило Папу. Новый шквал хейта он поймал после того, как оценил имперскую историю России 25 августа во время видеообращения к участникам Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге.

Никогда не забывайте о наследии. Вы – наследники великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, образованной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы потомки великой матушки России, шагайте вперед с этим”.

Поддержка Украины

Заявления Папы Римского каждый раз неоднозначны и возникает вопрос: не пытается ли он усидеть сразу на двух стульях? Ведь здесь он обращается к российской молодежи, параллельно и выкрикивая заявления о поддержке Украины и героизме украинского народа. Вот к примеру заявление Франциска в июне 2022 года во время общения с иезуитскими медиа.

Вот что нас затрагивает: видеть такой героизм. Хотелось бы отметить: героизм украинского народа. Происходящее перед нашими глазами — это ситуация мировой войны. Глобальные интересы, продажа оружия и захват территорий от всего этого страдает героический народ”.

Кого поддерживает Папа Римский?

А на Рождество 2022 года Папа Франциск вспомнил об "украинцах, которые переживают это Рождество в темноте, холоде, вдали от своих домов из-за разрушений, вызванных десятью месяцами войны". 9 января 2023 года в речи перед дипломатами он сравнил войны, подобные российской агрессии против Украины, с "преступлением против Бога и человечества", а в феврале заявил, что "близок к мученическому украинскому народу".

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