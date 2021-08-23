Поднятие государственного флага в Черкасской области сопровождали крики и драка: несколько человек задержали

Поднятие государственного флага в Черкасской области сопровождали крики и драка: несколько человек задержали

Представители Нацкорпусу хотели сорвать участие в мероприятии президента.

С оркестром, праздничными залпами, криками и дракой — так государственный флаг поднимали в географическом центре страны в Черкасской области.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

На торжества приехал Президент Украины Владимир Зеленский, с которым захотели встретиться и представители Нацкорпуса. Вблизи флагштока они установили колонку, по которой хотели произносить свои речи, но не смогли.

В полиции сообщили, что в у участников акции не было соответствующих разрешений, поэтому их решили оттеснить. Стороны сошлись на кулаках. Шесть активных нацкорпусовцев задержали.

Вместе с тем, Нацкорпус заявил, что "правоохранители напали на ветеранов российско-украинской войны", которые приехали на открытие арт-объекта "Сердце Украины" на Черкасщине. Впоследствии задержанных отпустили.

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