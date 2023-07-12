Подобных подразделений нет ни в одной армии мира: в руках украинских бойцов современные технологии становятся оружием

Аэроразведчики помогают артиллерии уничтожать скопления вражеской техники и пехоты. Вновь созданные подразделения ударных беспилотников, которые сейчас находятся в каждой механизированной бригаде, успешно прикрывают нашу пехоту из воздуха и выкуривают россиян с позиций специальными дронами-камикадзе. Иногда они стреляют прицельнее нашей артиллерии, говорится в ТСН.

Современные технологические средства на украинском фронте давно превратились в оружие. Квадрокоптеры, которые в мирной жизни снимают с высоты птичьего полета массовые мероприятия, в шансах Донбасса помогают уничтожать врагов.

Боец "Шустрый" надевает специальные очки, позволяющие еще лучше видеть цель. Говорит, когда в детстве играл в компьютерные игры и не думал, как эти навыки пригодятся на войне. Под Курдюмовкой, где украинские силы недавно продвинулись вперед, главная задача не дать врагу закрепиться на позициях. Именно снаряды прикреплены к дрону, изрядно выкуривают оккупантов из блиндажей. "Шустрый" и на этот раз просто в цель сбрасывает небесную кару оккупантам, далее же главная задача — как можно скорее вернуть дрон на базу, а это операция не из легких на передовой.

За квадрокоптером сразу начинается охота — как из стрелкового оружия, так и РЭБов. "Птичку" успешно удается вернуть.

Так работают недавно созданные роты ударных беспилотников – эти подразделения уникальны и подобных нет ни в одной армии мира. Война России против Украины показала, что, когда не хватает авиации, такие птички-убийцы могут уничтожать врагов и прикрывать с неба нашу пехоту.

Читайте также:

Военные на передовой спасли раненую краснокнижную птицу: ветеринары дали ему редкое "имя"

"Сладкие" сигареты запретили, но ажиотажа нет: не повторят ли они судьбу вроде бы запрещенных кальян-баров

"Они как связаны": маме 4-летнего мальчика-донора будут присылать фото Соли, в груди которой бьется сердце ее сына