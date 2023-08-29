Подоляк подробно объяснил, почему невозможно провести выборы во время войны

Провести выборы во время войны невозможно по нескольким причинам, в том числе безопасность, финансы, регистрация избирателей и другие.

Подробно о них рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире "Сніданок з 1+1" во вторник, 29 августа.

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"Президент абсолютно реалистично смотрит, в отличие от многих людей, которые достаточно странно себя ведут. Они думают, что есть две Украины — одна воюет, а другая может заниматься тем, чем занималась 33 года, то есть заниматься своими политическими карьерами", — сказал он резко.

Подоляк отметил, что " во-первых, у нас действительно военное положение. Во-вторых, у нас действительно миллион людей, которые сегодня имеют отношение к происходящему на переднем крае. Организовать выборы там практически невозможно. Президент об этом четко говорит — если будут наблюдатели, которые могут сидеть в окопах".

Вторая составляющая, по словам политика, – это постоянные атаки России.

Третья – агитационная. "Как проводить агитацию? У нас не контрактная, а мобилизованная армия. Люди имеют право выдвигать свои кандидатуры, проводить определенные мероприятия информационного реагирования. Как мы можем эти их права обеспечить?" — спросил Подоляк.

"Далее – у нас есть огромное количество временно перемещенных людей. Это даже не 7 млн, о которых говорят всемирные организации, это больше 14 млн, если еще брать внутренне перемещенных. Каким образом провести в столь короткие сроки перерегистрацию реестра избирателей?", — объяснил он.

И последний – это вопрос цены проведения выборов.

Напомним, в эксклюзивном интервью Наталье Мосейчук Зеленский назвал условия для проведения выборов 2024 года.

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