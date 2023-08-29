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Подоляк подробно объяснил, почему невозможно провести выборы во время войны

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Подоляк подробно объяснил, почему невозможно провести выборы во время войны

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк

Согласно украинскому законодательству, выборы во время войны запрещены.

Провести выборы во время войны невозможно по нескольким причинам, в том числе безопасность, финансы, регистрация избирателей и другие.

Подробно о них рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире "Сніданок з 1+1" во вторник, 29 августа.

"Президент абсолютно реалистично смотрит, в отличие от многих людей, которые достаточно странно себя ведут. Они думают, что есть две Украины — одна воюет, а другая может заниматься тем, чем занималась 33 года, то есть заниматься своими политическими карьерами", — сказал он резко.

Подоляк отметил, что " во-первых, у нас действительно военное положение. Во-вторых, у нас действительно миллион людей, которые сегодня имеют отношение к происходящему на переднем крае. Организовать выборы там практически невозможно. Президент об этом четко говорит — если будут наблюдатели, которые могут сидеть в окопах".

Вторая составляющая, по словам политика, – это постоянные атаки России.

Третья – агитационная. "Как проводить агитацию? У нас не контрактная, а мобилизованная армия. Люди имеют право выдвигать свои кандидатуры, проводить определенные мероприятия информационного реагирования. Как мы можем эти их права обеспечить?" — спросил Подоляк.

"Далее – у нас есть огромное количество временно перемещенных людей. Это даже не 7 млн, о которых говорят всемирные организации, это больше 14 млн, если еще брать внутренне перемещенных. Каким образом провести в столь короткие сроки перерегистрацию реестра избирателей?", — объяснил он.

И последний – это вопрос цены проведения выборов.

Напомним, в эксклюзивном интервью Наталье Мосейчук Зеленский назвал условия для проведения выборов 2024 года.

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Дата публикации
Просмотры
319
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