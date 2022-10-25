Подоляк рассказал, будет ли новое наступление из Беларуси: "Там их встретят"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Беларусь уже давно перешла "красные линии" и отметил, что после победы над Россией, с белорусскими властями будет отдельный разговор.

Об этом он сказал 25 октября в эфире телемарафона на "1+1".

"Нам терпение лопнуло 24 февраля, потому что было понятно, что россияне идут с территории Беларуси. У нас есть ключевой враг — это Россия с большой и мощной армией, которую нужно поставить на место. У нас ключевая задача — освободить свои территории и не втянуть в эту войну белорусскую армию. Мы это отслеживаем. Беларусь отдает свое воздушное пространство российским самолетам и дронам. Это происходит с 24 февраля. Второе — РФ туда отправила определенное количество мобилизованных. Небольшое количество, всего несколько тысяч. Параллельно с этим из Беларуси в Белгородскую область отправлена тяжелая артиллерия и бронетехника. То есть Беларусь это отдает уже сегодня", — сказал Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что украинско-белорусская граница находится под пристальной охраной и там готовы встретить "оккупантов", если они отважатся на новое наступление.

"Армия Беларуси не очень мощная, где-то до 15 тыс. подготовленных военных. Добавим еще неподготовленных мобилизованных из РФ. То есть это не полноценная армия. Для чего сегодня эта вся истерика? Для того, чтобы мы отвлекли свои боеспособные части по другим направлениям, но мы этого не будем делать, потому что у нас и в Волынской, и в Ровенской, и в Черниговской и Киевской областях уже все готово, чтобы их "встречать". Беларусь уже давно перешла "красные линии". Но для нас главный враг — это РФ. После войны мы будем делать юридические заключения по другим странам", — пояснил Михаил Подоляк.

Беларусь перешла красные линии, провал формулы Штайнмайера, переговоры с Россией Михаил Подоляк

Роль Беларуси в войне против Украины

24 февраля российская оккупационная армия с территории Беларуси двинулась на столицу Украины. Также с территории Беларуси Украину постоянно обстреливают ракетами.

В середине октября Россия начала перебрасывать в Беларусь военные самолеты и вертолеты для развертывания региональной группировки войск в пределах Союзного государства.

На сегодняшний день в Беларуси находятся 10 тыс. российских мобилизованных, прибывших туда в рамках развертывания региональной группировки войск. Они могут пойти в повторное наступление на Украину весной, считает помощник командующего Объединенными силами ВСУ Евгений Силкин.

По оценкам секретаря СНБО Алексея Данилова, с территории Беларуси могут быть определенные угрозы, и Украина к ним готовится. Однако сами белорусы воевать не хотят.

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов подтвердил, что РФ действительно сейчас перебрасывает в Беларусь свои подразделения, но того количества совсем недостаточно для формирования ударных группировок, которые могут осуществить наступление.

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