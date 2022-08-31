Подоляк рассказал о продвижении россиян и почему ВСУ иногда отступают

ВСУ же иногда вынуждены отступать, чтобы не попасть в "котлы" и сохранить жизнь военных.

Об этом в эфире ТСН заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Продвижение оккупантов на 3-10 километров в месяц — это продвижение сверхбольшой ценой. Это очень хорошо с точки зрения войны, потому что Россия теряет невероятно большое количество ресурсов на эту войну. То есть они стягивают к нам ресурсы с Дальнего Востока, из Тихоокеанского региона, с Кавказа. Там, где у них было определенное количество оружия — они тянут в Украину. Но цена этих 3 километров настолько высока, что постепенно даже российское общество впадает в панику и шок от количества крови, которую они тратят на продвижение", — сказал Подоляк.

Советник главы Офиса президента также подчеркнул, что иногда ВСУ вынуждены отступать, чтобы не попасть в "котел".

"Для нас – это по сути тактические победы, потому что если мы даже и отступаем на определенное расстояние, мы таким образом не даем попасть нашим воинам в котлы, которые были в 2014 году. А это – крайне важно. Также мы сохраняем своих военных, потому что мы территориально отступаем, но с точки зрения способности армии, мы ничего не теряем. Также мы за это время успеваем атаковать логистические центры, которые дают обеспечение российской армии. Это существенно меняет картину боя, потому что понимают, что у них не хватает снарядов ли амуниции и таким образом мы можем контролировать ход боевых действий. Это крайне важно", — объяснил советник главы Офиса президента.

Напомним, украинские военные будут наступать по всей линии фронта и будут уничтожать всю складскую инфраструктуру российских захватчиков. Так что не только на юге, но и на других участках фронта начинается "жара".

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