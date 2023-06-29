Подоляк рассказал об угрозе теракта на Запорожской АЭС

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что риск подрыва российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции, что во временно оккупированном Энергодаре, есть.

Такое мнение представитель ОП высказал в эфире "Сніданку з 1+1" 29 июня.

"Безусловно, мы видим риски. Безусловно, об этом (возможен теракт на ЗАЭС – Ред.) нужно говорить. Потому что это должно влиять на наших партнеров, чтобы не было такой "никакой реакции" – как это было на подрыв дамбы (Каховской ГЭС) "Ред.). Россия имеет склонность к террористическому ведению войны. Они минуют определенные объекты, разрушают всю инфраструктуру на оккупированных территориях для того, чтобы предотвратить продвижение наших ВСУ, они атакуют крылатыми ракетами, чтобы психологическое давление было", — отмечает Подоляк, в качестве примера приведя удар россиян по пиццерии в Краматорске, где погибли 12 человек.

По словам советника главы ОП, о возможном теракте РФ нужно говорить, "чтобы партнеры искали попытки, как повлиять на эту ситуацию".

"Нужно работать по блокаде Росатома, надо работать над формированием саммита, который должен еще раз очертить последствия лично для России, если она будет использовать тактическое ядерное оружие или, например, подрыв ЗАЭС. Это очень важно для внешнего рынка", — пояснил он.

Что касается внутреннего рынка, говорит Подоляк, то штабы находятся в Запорожской области, которые работают над информированием людей о действиях в случае теракта оккупантов.

Как сообщалось, украинские власти подготовили план эвакуации жителей нескольких областей на случай, если Москва совершит теракт на временно захваченной россиянами Запорожской АЭС. В каждом регионе созданы отдельные штабы по эвакуации, проработаны вопросы вывоза людей из зон радиусом в 30 и 50 км.

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