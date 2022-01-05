Подорожания января: каких новшеств следует ожидать в платежках и кому новый год прибавит зарплат и пенсий

Подорожания января: каких новшеств следует ожидать в платежках и кому новый год прибавит зарплат и пенсий

В 2022 году украинцев ждут изменения в экономической жизни.

С 1 января выросли тарифы на холодную воду и транспортировку газа. Некоторые категории пенсионеров получат новые расчеты на пенсию, а учителя и медики – повышение зарплаты.

О том, насколько существенные изменения следует ожидать в платежках – 5 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, с нового года украинцам за воду придется платить больше. За куб вместо 25 гривен придется платить 30. Экономисты объясняют, что вода дорожает в январе из-за повышения цен на электричество.

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"Большинство водоканалов, а их 45, куда подавали собственно эту заявку, столкнулись с резким повышением стоимости электроэнергии. И там рост составляет от 40 до 60%. Электроэнергия является основной затратной частью воды — водоснабжение и водоотвод", — объясняет директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк.

В каждом регионе цена – разная. Самая дорогая вода в Кропивницком, Ужгороде и Житомире. Самая дешевая – в Харькове, Виннице и Львове. Специалист объясняет, что такая разница обусловлена логистикой. Чем дальше источник воды – тем выше и тарифы.

В правительстве еще раз подчеркивают, что до конца отопительного сезона коммунальные тарифы пересматривать не будут. Говорят, что работают над программой энергоэффективности. Обещают повышение зарплат медикам и учителям. Также с 1 января вырастут прожиточный минимум и минимальная зарплата. В свою очередь, это влияет на рост пенсии и выплат, которые привязаны к этим величинам: зарплаты некоторых чиновников, судей, стипендии студентов и пособия на ребенка.

С начала года выросли тарифы на холодную воду и транспортировку газа | Новости Украины

А также вырастут и некоторые штрафы, привязанные к минимальной зарплате, и судебный сбор.

До 10% возрастут и некоторые государственные услуги: оформление паспортов и ID-карт, получение водительских удостоверений и услуги по регистрации автомобилей.

Ранее эксперты рассказали, сколько будет стоить национальная валюта с 1 января.

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