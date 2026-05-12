Подозрение Андрею Ермаку и элитная "Династия": что известно о громком коррупционном скандале

Андрей Ермак / © Getty Images

Бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку объявили подозрение в коррупции. В понедельник вечером ему официально вручили уведомление по статье «легализация имущества, полученного преступным путем». Речь идет об отмывании почти полмиллиарда гривен на строительстве четырех элитных коттеджей в Козине. Одновременно с этим НАБУ обнародовало новую порцию скандальных записей разговоров фигурантов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Что известно о вручении подозрения Ермаку

Поздно вечером в понедельник в правительственном квартале Киева перекрыли улицу Шелковичную — там продолжались обыски в квартире экс-главы ОП. Сам Андрей Ермак в это время находился неподалеку НСК «Олимпийский», где ему и вручили подозрение.

Этот момент зафиксировали журналисты «Украинской правды».

Михаил Ткач: «Кооператив „Династия“, там есть ваш дом?»

Андрей Ермак: «У меня есть только одна квартира…»

Ткач: «Это вы „Хирург“?»

Ермак: «Мое имя — Андрей Ермак».

Коттеджный городок «Династия»: что известно об имениях

Дело, начавшееся с хищений в «Энергоатоме», вывело детективов на элитный поселок Козин. По данным следствия, там возводили четыре роскошные резиденции площадью по 1000 кв. м каждая. Стоимость одного дома — около $2 млн, а земли под ними — $6 млн.

По данным НАБУ, роли в проекте распределились так:

«R2» или «Хирург " — Андрей Ермак (по данным следствия, утверждал дизайн собственного имения даже летом 2022-го).

«Че Гевара " — Алексей Чернышов (бывший министр и вице-премьер, возглавлял проект).

«Карлсон " — Тимур Миндич (возглавлял преступную организацию, которая финансировала строительство).

Схема отмывания денег

НАБУ обнародовало записи, которые свидетельствуют: строительство активно продолжалось даже после начала полномасштабного вторжения. Фигуранты требовали от строителей работать в несколько смен.

Представитель НАБУ: «В период 21-25 лет было отмыто денежных средств $8,9 млн, которые были использованы на строительство резиденции „Династия“ в Козине. Деньги поступали от „прачечной“, в том числе от коррупционных схем в „Энергоатоме“. Всего было отмыто более 460 млн грн».

Схема начала работать еще в 2018 году. Для заказов использовали подставную компанию, подконтрольную Чернышеву. Кроме частных имений, фигуранты строили совместный объект «R0» со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

После вручения подозрения Ермаку должны избрать меру пресечения. По информации ТСН, пока ходатайство об избрании меры пресечения Ермаку в Высший антикоррупционный суд не поступало.

Что известно о коррупционном скандале бывших высокопоставленных чиновников

По данным НАБУ и САП, в 2021-2025 годах фигуранты дела отмыли $8,9 млн, эти деньги использовали для строительства резиденций кооператива «Династия» в Козине Киевской области.

Деньги получили от деятельности преступной организации, которую возглавлял Тимур Миндич («Карлсон»).

Всего же фигуранты дела отмыли более 460 млн грн. Схема начала работать в 2018 году. Тогда будущий министр Алексей Чернышов («Че Гевара») вошел в состав учредителей компании, которая летом 2019-го приобрела у Козинского сельсовета на Киевщине более 4 га земли.

Кооператив «Династия» начали строить в мае 2020 года, когда Чернышов уже стал министром. В июне 2020 года Чернышов привлек к строительству Миндича. Ориентировочно тогда же к строительству привлекли Ермака (R2).

Тогда решили построить четыре имения, площадь каждого — около 1 тысячи м². Эти дома называли R1, R2, R3, R4, цена каждого — около $2 млн. Также они договорились построить совместное имение R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом. Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем.

Также для этого подконтрольные Чернышеву лица создали подставную компанию, которая делала заказ. После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышев требовал у строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

В июле 2025 года, чтобы избежать возможного разоблачения схемы отмывания и потому, что Чернышеву вручили подозрение во взятке, Миндич решил временно остановить работы и законсервировать строительство.

После публикаций в медиа относительно «Династии» владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов «Династии». Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

