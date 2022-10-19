Подозрение для первого вице-президента Украинской ассоциации футбола: подробности скандального дела

В украинском футболе очередной скандал. На пункте пересечения границы Рава-Русская стражи порядка остановили первого вице-президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Юрия Записоцкого и вручили ему подозрение.

Вчера эта информация была распространена рядом спортивных изданий и журналистов. Позже этот факт подтвердил первый вице-президент украинской ассоциации футбола Олег Протасов. Правоохранительные органы дело не комментируют. Корреспонденты ТСН по крохе собрали информацию о деле.

Вице-президент Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий фактически является доверенным лицом президента УАФ Андрея Павелко. 18 октября во время пересечения украино-польской границы господин Записоцкий получил подозрение от правоохранительных органов.

История этого уголовного производства длится почти восемь лет и имеет несколько действующих лиц. Приводим хронологию событий.

В 2015 году новым президентом украинской ассоциации футбола выбирают Андрея Павелко. Еще через несколько месяцев новоизбранный президент УАФ становится народным депутатом, возглавляет бюджетный комитет Верховной Рады Украины и получает доступ к государственным средствам и программам. Совместив эти две должности, футбольный чиновник и политик Андрей Павелко обещает построить новую базу для футбольных сборных. Через год Федерация футбола Украины просит у УЕФА деньги на строительство современной футбольной базы в селе Княжичи под Киевом, где стоимость земли высокая и, соответственно, требует больших бюджетов.

В январе 2017 года УАФ получает целевой грант от УЕФА в размере 4,5 млн евро на строительство базы. В сети Интернет до сих пор можно найти скан-копии документов, подтверждающих это соглашение. Согласно документам, строительство базы должно было стартовать в марте 2018 и в августе 2020. Примечательно, что в документе стоит подпись не главного футбольного функционера Андрея Павелко, а его зама — Юрия Записоцкого.

Дополнительно УАФ запросила 2,5 млн евро от ФИФА. Эти средства должны были потратить на приобретение земли под Киевом. Если посмотреть на документы купли-продажи, можно понять, что цена была завышена в несколько раз. Бывшие владельцы – супруги Оксаны и Дмитрия Балыкиных – получили за все участки 8 млн грн. По тогдашнему курсу НБУ – это около 300 тыс. евро.

Кроме того, целевое назначение земель, за которые заплатила УАФ во главе с Андреем Павелко – это отдых и рекреация. Строить спортивные базы на этой площадке запрещено. Это возможно только по согласованию с правительством и в соответствии с определенной процедурой.

По документам, футбольная база должна была быть построена еще два года назад. Сегодня на месте, где она должна стоять, – растет трава и местные жители села пасут коров. Куда делись почти 7 миллионов евро от международных ассоциаций остается тайной. УАФ и Андрей Павелко на запросы журналистов не отвечают. В то же время, несколько правоохранительных органов расследуют деятельность чиновников федерации и регулярно проводят обыски в доме футбола.

Интересно в УАФ отреагировали и на событие с вручением подозрения Юрию Записоцкому. Вместо пресс-релизов и пресс-конференций появилось сообщение Олега Протасова в Facebook. Бывший футболист, а ныне первый вице-президент ассоциации с зарплатой почти полмиллиона гривен в месяц назвал задержание Записоцкого незаконным и обвинил в этом российских шпионов. К сожалению, на вопросы журналистов о пропавших деньгах от ФИФА и УЕФА функционер так и не ответил.

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