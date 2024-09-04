Подозрение Коломойскому: сколько томов у дела и что будет, если бизнесмен не внесет залог

Защитники бизнесмена рассчитывают, что мера пресечения бизнесмену может быть изменена на домашний арест.

Адвокаты бизнесмена Игоря Коломойского объяснили, что будет в том случае, если подзащитный не внесет залог до 22 сентября, чтобы выйти из СИЗО. Они также сообщили, что дело Коломойского насчитывает 550 томов.

Об этом на пресс-конференции рассказал двукат Олег Пушкарь.

"Сроки досудебного расследования начали поджимать следствие в плане сбора доказательств, поскольку лицо держится под стражей и остановить производство невозможно. Поэтому эти поспешные изменения подозрения, происходившие в августе месяце, свидетельствуют только о том, что следствие наспех собирало эти доказательства, поскольку предельный срок содержания Коломойского под стражей – это до 2 сентября 2024 года. На сегодняшний день в этом деле была изменена мера пресечения на залог, нами эта мера обжалована в апелляционном суде, рассмотрение дела еще не состоялось", – рассказал адвокат.

Он также предположил, что может произойти, если Коломойский не внесет залог за себя.

"Единственное, хочу обратить внимание, что нас очень интересует, какие дальнейшие действия правоохранительного органа будут в этом деле. Поскольку, если лицо не вносит залог, то следует, что необходимо обратиться с ходатайством об изменении на применение более строгой меры пресечения, мы рассчитываем, что это может быть домашний арест", – сообщил Пушкарь.

Он добавил, что пока такого ходатайства со стороны следствия нет.

"Странное дело — меняя меру пресечения на залог в размере 1 млрд 800 млн — это в очередной раз свидетельствует о том, что "чтобы была какая-то мера пресечения", — отметил юрист.

Он также сообщил, что идет ознакомление с материалами досудебного расследования:

"Дело насчитывает 550 томов, как определил прокурор. Для нас это год или два года времени, которое будет отведено на ознакомление. Поэтому в этом деле в настоящее время происходит ознакомление с метриалами".

Напомним, 2 сентября истек предельный срок содержания Коломойского под стражей в рамках досудебного расследования. Бизнесмену была изменена мера пресечения из содержания под стражей на залог. В то же время адвокаты сообщали, что существует другое решение Печерского суда, где в отношении Коломойского применена также мера пресечения в виде содержания под стражей. Дело, по которому бизнесмен находится в СИЗО, касается событий еще 2003 года: Коломойского подозревают в нападении на директора одной из юридических компаний в Крыму. Дело возобновили в один день с делом "Приватбанка".

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