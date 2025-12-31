Подозрение относительно взяток за голосование в Раде: ВАКС избирает меру пресечения нардепу Лабе

Нардеп Михаил Лаба (справа) с адвокатом на заседании суда 31 декабря / © ТСН

Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения народному депутату Михаилу Лабе (фракция «Слуга народа»). Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревает его в причастности к преступной группе, которая за взятки контролировала голосование за законопроекты в Верховной Раде.

Об этом сообщил корреспондент ТСН Дмитрий Фурдак.

Лаба прибыл на заседание вместе с адвокатом Сергеем Денисенко. Прокурор САП Борис Василенков ходатайствовал о закрытом судебном заседании. Аргументация — безопасность участников следствия, а также возможность появления новых подозреваемых по этому делу. Меру пресечения будут просить в виде залога.

Сегодня еще планируется заседание по народному депутату Евгению Пивоварову.

Заметим, 30 декабря меру пресечения по этому делу в виде залога ВАКС избрал нардепу Юрию Киселю. Заседание состоялось в закрытом режиме, сумму залога подозреваемый не называет. Кисель — один из пяти народных депутатов, которым объявлены подозрения за взяточничество.

Как заявляют в НАБУ и САП, это была преступная группа, созданная в 2021 году. Эти подозреваемые якобы через группу в WhatsApp раздавали указания другим депутатам — как именно следует голосовать за тот или иной закон. Пятеро народных избранников получали взятки от 2000 до 20 тыс. долл. за каждое правильно организованное голосование. При этом сумма взятки была «показателем эффективности голосований», который зависел от количества поддержанных законов, а также — от присутствия депутатов на пленарных заседаниях.

Правоохранители официально имен подозреваемых не называли. Источники издания «Бабель» утверждают — речь идет о «слугах народа», среди которых якобы депутаты Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Юрий Кисель, Михаил Лаба и Ольга Савченко. Накануне состоялись обыски в Комитете инфраструктуры и транспорта Верховной Рады, куда входят эти нардепы.