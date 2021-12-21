Подозрение Порошенко, общение с Путиным и вступление в НАТО: Зеленский прокомментировал ситуацию в Украине

Президент также рассказал о ситуации на фронте.

Владимир Зеленский дал блиц-интервью журналистам в рамках дипломатического форума в резиденции "Синегора". Президент прокомментировал вручение подозрения Порошенко, ситуацию на фронте и возможность вступления Украины в НАТО.

Об этом 21 декабря говорится в сюжете ТСН 19:30.

Зеленский о вручении подозрения Порошенко

"Я не думал об этом. Это выписывают правоохранительные органы. Я не думаю, что это будет влиять на ситуацию внутри страны. На ситуацию внутри государства влияют, как правило, финансовые группы. Он является одной из этих групп. Мы понимаем. Мы это видим. Они свозят людей из разных областей. В непростое время люди хотят заработать. Хотя делают это по своей воле. Мы не видим резонанса относительно таких людей как Медведчук. Еще есть господин, о котором вы сейчас сказали. Эти вопросы связаны с конкретикой, углем, поэтому пусть суд разбирается", – сказал президент.

Зеленский дал блиц-интервью журналистам в резиденции "Синегора" | Новости Украины

Президент о ситуации на фронте

"Сложные переговоры. Ничего нового в этом вопросе. Несмотря на праздники, переговоры всегда сложны, однако мы ожидаем сюрпризы. Мы ожидаем, учитывая три наших инициативы: вопросы, к которым все готовы, а это — прекращение огня, открытие КПП и обмен", – объяснил украинский президент.

Зеленский об общении с Путиным

"Сейчас нет общения. Мы оба не звоним. Оно не так происходит немного. Мы открыто говорим, что готовы к диалогу. Нам нужно, чтобы российская сторона сказала, что они готовы. Даже когда они говорят о выполнении этапов Минского процесса. Мы готовы их выполнять. Мы даже написали 10 шагов, как это выполнить с привлечением "Нормандии" и США", — пояснил президент.

Президент о вступлении Украины в НАТО

"Обсуждаем участие Украины на саммите НАТО в Мадриде в 2022 году. Для нас самое главное событие – присутствовать в любом формате", — подчеркнул Зеленский.

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