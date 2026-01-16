Подозрение Юлии Тимошенко: как это повлияет на Раду и сколько еще депутатов под следствием

Юлия Тимошенко / © ТСН

Более полусотни подозрений — именно столько сейчас получили народные депутаты этого созыва. Самые популярные статьи две: государственная измена и взяточничество. Однако большинство производств до сих пор не имеют приговоров, а часть фигурантов успела сбежать.

Почему резонансные дела «растворяются» в информационном пространстве и как подозрение Юлии Тимошенко повлияет на работу парламента — разбирался корреспондент ТСН Александр Романюк.

Подозрение Тимошенко

Подозрение Юлии Тимошенко стало одной из самых громких новостей в информационном пространстве на этой неделе. Но появление дела — только начало, предостерегают политологи. Ведь с 2019-го подозрения от правоохранителей получили более полусотни депутатов этого созыва. И только единицы — приговоры.

Борьба с коррупцией — это гарантированный способ привлечь внимание. Политолог Владимир Фесенко уверен: после определенного затишья антикоррупционным органам нужен был новый всплеск заинтересованности, и лидер «Батькивщины» для этого идеальный фигурант.

Владимир Фесенко, политолог: «Когда НАБУ начинало это расследование, они сознательно делали ставку на огромный информационно-политический резонанс. Это тот результат, на который они рассчитывают сейчас».

В отличие от времен, когда каждый такой эпизод сопровождался снятием неприкосновенности и «шоу» в зале Верховной Рады, сегодня подозрения против избранников воспринимаются почти как рутина.

«Все это воспринимается как обыденность. Раньше это был скандал и ажиотаж, а теперь новое дело против очередного депутата не воспринимается как чрезвычайное событие», — добавляет Фесенко.

Статистика измен и взяток

Всего в этом созыве подозрения получили 54 избранника. Больше всего — из ныне запрещенной ОПЗЖ (Медведчук, Рабинович, Кузьмин, Волошин). Большинство сбежало, кроме Нестора Шуфрича, который уже более двух лет находится в СИЗО. Недавно ему назначили залог в 33 миллиона, но внести его он не смог.

Уголовные кейсы есть почти у каждой фракции, кроме «Голоса». Здесь и бывшие регионалы (Деркач), и «друзья» Лукашенко (Шевченко), и три десятка «Слуг народа», и пятый президент Порошенко. Эксперты отмечают: когда дел так много, они «бомбардируют» общество лавиной и фокус внимания просто размывается.

А что с приговорами?

Здесь ситуация значительно сложнее. Один из немногих успешных случаев — дело Александра Трухина. После резонансного ДТП и предложения «уйти тихо в лес», он пошел на сделку со следствием: заплатил 68 тысяч гривен штрафа и перечислил 6 миллионов на «Юнайтед-24». И это, пожалуй, один из немногих случаев в современной украинской истории, когда был достигнут результат по уголовному делу: нардепа признали виновным, приговор вступил в силу, что очень важно. И это позволило применить конституционную норму о прекращении полномочий народного депутата.

Однако в большинстве других случаев результаты сомнительны:

Андрей Одарченко: получил 8 лет заочно, потому что сбежал за границу после залога.

Сергей Кузьминых: пропустил уже 22 судебных заседания.

Сергей Лабазюк: имея дело, получил разрешение на выезд в Молдову на переговоры по пчеловодству.

Людмила Марченко: та самая депутат, которая выбрасывала деньги за забор. Ее дело до сих пор в суде, а по декларации НАПК ее состояние за время следствия даже выросло.

«Священная война» Тимошенко

Кейс Юлии Тимошенко может стать тестом для руководства НАБУ. Политологи напоминают: почти каждый политик имеет команду юристов, способных растягивать дела на годы.

Владимир Фесенко: «Она уже начинает искать компромат на главу НАБУ Кривоноса и руководителя САП Клименко. И что-то таки найдет. Для нее это стратегия самозащиты и „священная война“, потому что эти люди посягнули на ее политическое будущее».

Как подозрения изменят Раду?

К распаду парламента это не приведет, но климат в кулуарах изменится. Депутаты станут значительно осмотрительнее в неформальном общении.

«При любых обсуждениях между нардепами будет ощущение того, что кто-то тебя может записывать. Это очень повлияет на ту „договороспособность“, которая раньше считалась нормальным делом», — прогнозирует эксперт.

К парламентскому кризису это, прогнозирует, не приведет. Но принятие некоторых вопросов может усложнить. С другой стороны — страх станет предохранителем для тех, кто захочет нарушать закон. Ведь репутационные потери, угроза санкций будут превосходить выгоды. Тем более, когда все чаще идет речь о возможных выборах.

