Подозрения для Мураева, Рабиновича из-за работы на Россию: в Украине начали наказывать предателей и коррупционеров

Украинских народных депутатов, судей и высокопоставленных чиновников начали преследовать за коррупцию и активное сотрудничество с Россией, которое продолжалось даже во время полномасштабной войны.

Об этом говорится в сюжете Ирины Коваленко для "ТСН. Тиждень".

Нардеп от запрещенной ОПЗЖ сотрудничал с оккупантами

Вскоре без мандата может оказаться еще один нардеп. Представитель несуществующей ОПЗЖ - Александр Пономарев. Его подозревают в госизмене. Во время депутатства он бывал на оккупированных территориях. В его смартфоне нашли переписку с ФСБ. И это в то время, когда Пономарев был членом оборонного комитета Верховной Рады. Его участники имеют доступ к секретной информации. И хотя для представителей экс-ОПЗЖ делали ограничения - парламентарий все равно мог предоставить россиянам информацию о деятельности Рады во время войны.

Подозрение в госизмене для Мураева

Почему с открытием уголовного производства так долго медлили – неизвестно? В том числе и в отношении бывшего нардепа – Евгения Мураева. Ему на этой неделе также объявили подозрение в госизмене. По данным следствия, Мураев целенаправленно использовал собственный медиаресурс – телеканал НАШ для манипулирования общественным мнением украинцев в интересах РФ.

"Я — украинец, все, что у меня есть — здесь в Украине. Здесь живет моя мама, здесь живут и учатся 4 моих детей. Я никуда не собираюсь уезжать", — заявлял до полномасштабной войны подозреваемый Мураев.

Но все же из Украины он уехал. В мае 2022-го. Пересек границу с Венгрией на Закарпатье. По данным журналистов УП, Мураев с семьей живет в Вене.

Депутат Рабинович сбежал еще перед началом великой войны

В госизмене обвинили и Вадима Рабиновича. По данным ГБР, сопредседатель запрещенной партии ОПЗЖ в выступлениях и интервью высказывал манипуляции, которые вредили суверенитету и территориальной целостности Украины. А также не гнушался включаться в эфиры Скабеевой. Рабинович выехал из Украины в Израиль еще до полномасштабного вторжения России - 3 февраля.

Обыски у главы Государственной судебной администрации

Впрочем, на этой неделе — наказание догоняло не только депутатов. Обыски из-за взятки для судей Верховного Суда правоохранители провели у главы Государственной судебной администрации. Работники НАБУ и САП инкриминируют Алексею Сальникову подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды судьям за правильное решение коммерческого дела.

Растратил 150 тысяч гектаров земли

Служба безопасности провела обыск у президента Национальной академии аграрных наук Ярослава Гадзала из-за возможных махинации с землей. Его подозревают в растрате 150 тысяч гектаров земли. Эта схема могла приносить до $20 млн. долларов в год.

Подозрение для бывшего заместителя Ермака

А тут еще и НАПК направило в суд протокол об административных правонарушениях экс-заместителя руководителя ОПУ Кирилла Тимошенко. Тимошенко обвиняют в использовании служебных полномочий в личных интересах. Якобы он за государственные средства отправил за границу своего подчиненного, чтобы тот оформил ему визу. Тимошенко заявил, что предоставил всю информацию НАПК и пойдет в суд отстаивать свою правоту.

Судья, у которой может быть паспорт России, набросилась на разоблачившего ее журналиста

Честное имя решила отстоять и судья Донецкого окружного административного суда Людмила Арестова, журналисты обнаружили у нее российское гражданство. И она решила атаковать сама. Славянская окружная прокуратура открыла уголовное производство из-за возможного вмешательства журналистов "Радио Свобода" в деятельность суда. После огласки, что государство вместо чиновников с российским паспортом наказывает обличивших их — подключился Офис Генпрокурора. Журналисту Георгию Шабаеву допрос отменили, а производство закрыли.

"Такая насыщенная чистками власть имущих неделя еще далеко не полный перечень событий. И это явление явно положительное. Кажется антикоррупционная система страны: все эти НАБУ САП НАПК, ГБР Антикоррупционные суды таки начала доказывать — что едят свой хлеб не зря", — говорится в сюжете ТСН .

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Напомним, Рада лишила мандата отдыхавшего на Мальдивах нардепа Аристова.

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