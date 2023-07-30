Подозрения для Мураева, Рабиновича из-за работы на Россию: в Украине начали наказывать предателей и коррупционеров

В Украине активизировали работу антикоррупционные органы
Украинских народных депутатов, судей и высокопоставленных чиновников начали преследовать за коррупцию и активное сотрудничество с Россией, которое продолжалось даже во время полномасштабной войны.
Об этом говорится в сюжете Ирины Коваленко для "ТСН. Тиждень".
Нардеп от запрещенной ОПЗЖ сотрудничал с оккупантами
Вскоре без мандата может оказаться еще один нардеп. Представитель несуществующей ОПЗЖ - Александр Пономарев. Его подозревают в госизмене. Во время депутатства он бывал на оккупированных территориях. В его смартфоне нашли переписку с ФСБ. И это в то время, когда Пономарев был членом оборонного комитета Верховной Рады. Его участники имеют доступ к секретной информации. И хотя для представителей экс-ОПЗЖ делали ограничения - парламентарий все равно мог предоставить россиянам информацию о деятельности Рады во время войны.
Подозрение в госизмене для Мураева
Почему с открытием уголовного производства так долго медлили – неизвестно? В том числе и в отношении бывшего нардепа – Евгения Мураева. Ему на этой неделе также объявили подозрение в госизмене. По данным следствия, Мураев целенаправленно использовал собственный медиаресурс – телеканал НАШ для манипулирования общественным мнением украинцев в интересах РФ.
"Я — украинец, все, что у меня есть — здесь в Украине. Здесь живет моя мама, здесь живут и учатся 4 моих детей. Я никуда не собираюсь уезжать", — заявлял до полномасштабной войны подозреваемый Мураев.
Но все же из Украины он уехал. В мае 2022-го. Пересек границу с Венгрией на Закарпатье. По данным журналистов УП, Мураев с семьей живет в Вене.
Депутат Рабинович сбежал еще перед началом великой войны
В госизмене обвинили и Вадима Рабиновича. По данным ГБР, сопредседатель запрещенной партии ОПЗЖ в выступлениях и интервью высказывал манипуляции, которые вредили суверенитету и территориальной целостности Украины. А также не гнушался включаться в эфиры Скабеевой. Рабинович выехал из Украины в Израиль еще до полномасштабного вторжения России - 3 февраля.
Обыски у главы Государственной судебной администрации
Впрочем, на этой неделе — наказание догоняло не только депутатов. Обыски из-за взятки для судей Верховного Суда правоохранители провели у главы Государственной судебной администрации. Работники НАБУ и САП инкриминируют Алексею Сальникову подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды судьям за правильное решение коммерческого дела.
Растратил 150 тысяч гектаров земли
Служба безопасности провела обыск у президента Национальной академии аграрных наук Ярослава Гадзала из-за возможных махинации с землей. Его подозревают в растрате 150 тысяч гектаров земли. Эта схема могла приносить до $20 млн. долларов в год.
Подозрение для бывшего заместителя Ермака
А тут еще и НАПК направило в суд протокол об административных правонарушениях экс-заместителя руководителя ОПУ Кирилла Тимошенко. Тимошенко обвиняют в использовании служебных полномочий в личных интересах. Якобы он за государственные средства отправил за границу своего подчиненного, чтобы тот оформил ему визу. Тимошенко заявил, что предоставил всю информацию НАПК и пойдет в суд отстаивать свою правоту.
Судья, у которой может быть паспорт России, набросилась на разоблачившего ее журналиста
Честное имя решила отстоять и судья Донецкого окружного административного суда Людмила Арестова, журналисты обнаружили у нее российское гражданство. И она решила атаковать сама. Славянская окружная прокуратура открыла уголовное производство из-за возможного вмешательства журналистов "Радио Свобода" в деятельность суда. После огласки, что государство вместо чиновников с российским паспортом наказывает обличивших их — подключился Офис Генпрокурора. Журналисту Георгию Шабаеву допрос отменили, а производство закрыли.
"Такая насыщенная чистками власть имущих неделя еще далеко не полный перечень событий. И это явление явно положительное. Кажется антикоррупционная система страны: все эти НАБУ САП НАПК, ГБР Антикоррупционные суды таки начала доказывать — что едят свой хлеб не зря", — говорится в сюжете ТСН .
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Напомним, Рада лишила мандата отдыхавшего на Мальдивах нардепа Аристова.
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