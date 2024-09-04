Подозрения Коломойскому в мошенничестве и легализации доходов – необоснованные: адвокаты объяснили почему

Защитники навели подтверждения, что подозрение от 2 сентября 2023 года, благодаря которому Коломойский был взят под стражу, необоснованное.

Адвокаты бизнесмена Игоря Коломойского объяснили, почему объявленные 2 сентября новые подозрения их подзащитному были необоснованными. Речь идет о подозрениях в мошенничестве и незаконной легализации доходов.

Об этом на пресс-конференции рассказал двукат Олег Пушкарь.

Юрист отметил, что 2 сентября прошел год с того момента, когда Коломойский оказался за решеткой. Коломойскому было сообщено о подозрении в совершении двух уголовных правонарушений – мошенничество и незаконная легализация доходов.

"Но что такое мошенничество – должен быть кому-то нанесен ущерб. И ущерб был определен в то время тем, что якобы Коломойский мошенническим путем завладел средствами ПАО "Нефтехимик Прикарпатье". Судебное заседание не длилось долго, материалы, которыми обосновывалось ходатайство детектива, об избрании меры пресечения составляло один небольшой том. Но этого было достаточно для того, что судья принял решение, по нашему мнению, безосновательное, что полностью было подтверждено в дальнейшем об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Напомню, тогда это было мошенничество", – обратил внимание Пушкарь.

"Потом выяснилось следующее: есть такое понятие в юриспруденции как обоснованное подозрение, то есть человеку можно выбрать меру пресечения любую, только если есть обоснованное подозрение и существуют риски, предусмотренные уголовно-процессуальным кодексом. Было сказано, что Коломойский завладел средствами ПАО "Нефтехимик Прикарпатье", то есть именно этому предприятию, по мнению стороны обвинения, был нанесен материальный ущерб. А это преступление, предусмотренное статьей 190 УК Украины, это преступление с так называемым материальным составом. То есть без наличия финансового ущерба фактически отсутствует событие уголовного правонарушения", – рассказал адвокат.

Он отметил, что это подозрение просуществовало 12 дней, и 14 сентября Коломойскому было вручено новое сообщение о подозрении, "из которого "Нефтехимик Прикарпатье" волшебным образом исчез".

"О нем упоминания уже вообще не было. Была изменена квалификация на статью 191 УКУ и соответственно осталась легализация и подделка документов на перевод средств", — сообщил Пушкарь.

"Никакого другого лучшего подтверждения, что подозрение от 2 сентября 2023 года, благодаря которому он (Коломойский – ред.) был заключен под стражу, необоснованное – не существует. То есть, если пострадавший каким-то образом выпал, а появился другой. Если вы не знаете вообще, кому нанесен ущерб, полные обстоятельства и т.д., зачем же лицо держать под стражей? Он же никого не убил, никого не съел. Но все наши доказательства были бесполезными", – объяснил защитник бизнесмена.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Коломойский — ГОД за решеткой! Вживую! ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Напомним, Коломойский уже год находится в СИЗО. За это время подозрения ему несколько раз меняли, количество заседаний достигло почти полусотни, суммы залога достигали почти 4 млрд грн. Сам он каждый раз заявляет – обвинения надуманные.

Читайте также: