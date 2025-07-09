Подозреваемая в фейковой службе депутат из Днепра обжаловала арест: что решил суд

Марианна Мирошниченко (Кизарова)

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Депутат Марианна Мирошниченко (Кизярова), подозреваемая в имитации военной службы, обжалует арест. Суд отказал ей.

Об этом сообщает корреспондент ТСН из зала суда.

По словам Кизяровой (сменила фамилию после регистрации брака — ред.), она полностью согласна с аргументами своих адвокатов.

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Дата публикации 14:16, 09.07.25 Количество просмотров 6 Депутат, подозреваемая в имитации военной службы, обжалует арест с правом на залог

«В нашем государстве к приговору человек считается невиновным. Но в СМИ уже представлена информация с точки зрения оказывать на меня негативное влияние, подрывать мой имидж. С этим я не согласна», — отметила депутат.

Суд оставил меру пресечения без изменений — арест или залог более чем в 750 тысяч гривен. Фигурантка ее уже внесла. Как известно, женщина жаловалась, что пришлось влезть в долги.

Напомним, в Днепре избрали меру пресечения депутату облсовета Марианне Мирошниченко, подозреваемого в фиктивной службе. Решение — 52 дня в СИЗО с возможностью залога.

Примечательно, что женщина не помнит, какое было оружие, а статус УБД получила через несколько дней в Донецкой области. Вместе с ней меру пресечения избирают и военному, который, по версии следствия, помогал депутату провести эту сделку, еще и привлек коллег. Подозреваемые — военный и депутат — обручились неделю назад. Теперь подозреваемая по делу не Мирошниченко, а Кизярова.

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