Подозреваемого в смертельной аварии в Харькове суд отправил в СИЗО: он заявил о потере памяти и неисправных тормозах

Подозреваемого в смертельной аварии в Харькове суд отправил в СИЗО: он заявил о потере памяти и неисправных тормозах

Адвокат настаивала на круглосуточном домашнем аресте.

16-летнего подростка, которому было выдвинуто подозрение в совершении смертельного ДТП в Харькове, суд отправил под арест. Infiniti, за рулем которой, как видели свидетели, был юноша, вылетела на красный свет на перекресток. Один человек погиб, еще трое получили травмы. В то же время сам подсудимый уверяет: якобы не помнит, как все произошло.

О том, как проходило заседание – 28 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

В зал суда 16-летнего подозреваемого завели в наручниках и под конвоем, его лицо закрывал капюшон. Выглядел он уже не так уверенно, как два дня назад. На кадрах, снятых с камер наблюдения, видно: несмотря на красный свет, водитель на бешеной скорости пытается проскочить перекресток, едва не сбивает велосипедиста, пересекающего дорогу по зебре. А дальше — таранит красную легковушку. На кадрах, снятых свидетелями сразу после аварии, видно, что молодой человек выбирается из салона, и хотя рядом лежат тяжело травмированные люди, упорно ищет свой телефон.

Водитель Chevrolet погиб на месте. Три человека, находившиеся в салоне Infiniti, в тяжелом состоянии. Юношам 19 и 20 лет, девушке — всего 16. На скамье подсудимых — ее сверстник Николай Х*, которому выдвинули подозрение в совершении смертельного ДТП.

"Полностью сожалею, приношу свои извинения потерпевшим", — сказал он во время заседания.

Молодой человек утверждает: легковушка, которая принадлежит его матери, и за рулем которой, как видели свидетели, был он сам, — якобы имела неисправности.

"То, что говорят — машина была вполне исправна — нет. Там были плохие тормоза. И об этом знали на сервисе", — объяснил он.

Его адвокат Инна Данилова тем временем уверяет: во время столкновения юноша сильно повредил голову. И из-за травмы помнит только удар. Был ли за рулем – якобы вспомнить не может.

"Он говорит, что "силу удара помню, помню, как был удар". Он говорит, что "если действительно я был за рулем, я несу полную ответственность", — отметила она и добавила, что родители подозреваемого — обычные люди.

По ее словам, мать сейчас находится в Германии, а отец — не олигарх, а на базаре рубит мясо.

ДТП в Харькове: 16-летний виновник смертельной аварии суд отправил под арест

Отец – единственный, кто пришел поддержать подростка на суде. С журналистами наотрез отказался общаться.

В свою очередь прокурор озвучил новые шокирующие детали дела. Рассказывает: в больнице, куда Николая Х* доставили после ДТП, он пытался представиться другим именем. Звонил в полицию, заявлял о похищении иномарки. А потом пытался уйти — его остановили копы.

Адвокат подозреваемого настаивала на круглосуточном домашнем аресте. Прокуроры просили два месяца СИЗО – именно туда его и отправил суд. Без права на залог.

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