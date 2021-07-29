Подозреваемого в убийцы 13-летнего парня, пока не могут даже допросить

Подозреваемого в убийцы 13-летнего парня, пока не могут даже допросить

Селяне говорят, что еще ночью женщину с сыном полиция забрала в Харьков.

Убийство 6-летнего ребенка в Харьковской области. Примерно в полночь в заброшенном здании поселка Старый Салтов полицейские обнаружили тело девочки, которую до этого несколько часов искали. Об исчезновении дочери в полицию вечером заявила мать, она рассказала, что ребенок гулял рядом с домом с 13-летним соседом.

Подробности происшествия выяснила корреспондент ТСН Юлия Семененко.

Мирослава исчезла вечером накануне. Мать сразу забила тревогу. Совместными усилиями искали девочку полицейские, кинологи и волонтеры. Три с половиной сотни людей прочесывали местные посадки и заброшенные здания. Поиски продолжались почти пять часов и в конце поздно вечером ребенка нашли без признаков жизни. Тело было в заброшенном помещении. У девочки были ушибы головы и лица.

«Пошли вместе гулять, а потом бросились, а нет девочки. Спросили у Богдана где: «Да мы гуляли, а она где-то осталась». Ну а потом час-два-три нет, начали искать. В лесу, полям, заброшенных зданиях. А потом уже была информация, что нашли вещи в крови», — рассказывает местная жительница.

Как сообщает полиция, в убийстве подозревают 13-летнего подростка, с которым Мирослава тот вечер пошла гулять. Почему именно на него упали подозрения и какие доказательства , пока следователи не разглашают.

О парне известно, что рос он в неполной семье, мать воспитывала его сама. «Мне бы не хотелось по-соседски говорит всякие гадости на него. А вообще он жестокий парень. Он часто обижал детей здесь, моих детей. В лужу кидал. И соседских детей камнями кидал. То есть, чувство меры у него отсутствует в плане игр», — уверяет местный житель.

Новости Украины: в убийстве 6-летней девочки подозревают 13-летнего соседа

Сейчас ни матери, ни самого парня в поселке нет. Селяне говорят, что еще ночью женщину с сыном полиция забрала в Харьков.

Впрочем, чтобы хотя бы допросить подростка — нужно решение суда, на которую сейчас и ждут следователи.

Производство в полиции открыли по статье умышленное убийство — в отношении совершеннолетних санкция предусматривает 15 лет за решеткой, или даже пожизненное заключение.

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