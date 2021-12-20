Подозреваемый в госизмене Порошенко: какова была роль экс-президента в "угольном деле"

Бывшему главе государства официально объявлено подозрение о государственной измене и содействии терроризму.

В понедельник, 20 декабря, пятый президент Украины и действующий народный депутат от партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко получил статус подозреваемого в уголовном производстве по так называемому "угольному делу". Ему объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористических организаций) Уголовного кодекса Украины.

Следствие, проводимое Службой безопасности Украины, пришло к выводу, что во время исполнения полномочий главы государства Порошенко поставил Украину в энергетическую зависимость от России и подконтрольных ей главарей "ДНР/ЛНР".

ТСН.ua собрал основные факты по этому делу и главным его фигурантам.

В чем суть "угольного дела"

В октябре этого года генеральная прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала подробности дела, касающегося содействия в закупке угля с временно оккупированных территорий у террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", назвав такие действия государственным изменой.

“Отдельные украинские политики и чиновники в разгар войны играли на стороне России, пренебрегали интересами Украины и строили общие с террористами схемы. Это действительно вопрос, который мы изучаем, исследуем, доказываем системно", – сказала тогда Ирина Венедиктова.

По данным следствия, в течение 2015 года за поставку угля с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей и на выполнение общего преступного плана по содействию деятельности террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР", было перечислено, обналичено и распределено в их пользу не менее 200 млн грн, не считая средств, уплаченных в наличной форме, из запланированных свыше 3,16 млрд грн.

Какая роль Порошенко

Следствие считает, что во время исполнения полномочий президента Петр Порошенко поставил Украину в энергетическую зависимость от РФ и подконтрольных ей главарей террористических группировок.

В основу подозрения, предъявленного экс-президенту, легли показания свидетелей, заключения судебных экспертиз, аудиофайлы, документы, на которых зафиксирована информация периода 2014-2015 годов и другие доказательства.

“В своей совокупности они свидетельствуют, что Петр Порошенко, будучи в то время в должности президента Украины, использовал предоставленные ему полномочия и инструменты влияния, чтобы контракты с ЮАР были расторгнуты. А затем по требованию представителей РФ организовал подписание от имени Украины контрактов по поставкам угля с неподконтрольных территорий”, – сообщил начальник управления Главного следственного управления СБУ Анатолий Булич.

По версии следствия такие действия были помощью РФ и террористическим организациям, так называемым "Л/ДНР", в подрывной деятельности против Украины. Поэтому одна из форм государственной измены.

Кто еще фигурирует в деле

По делу о так называемой "угольной госизмене" проходят еще три человека — народный депутат, председатель политсовета "ОПЗЖ" Виктор Медведчук, бизнесмен Сергей Кузяра и экс-министр энергетики Владимир Демчишин. В сентябре-ноябре 2021 года Медведчуку и Демчишину были объявлены подозрения о совершении преступления.

Народный депутат Виктор Медведчук подозревается в том, что из-за его действий в 2014-2015 годах энергетическая сфера Украины была поставлена в зависимость от Российской Федерации и террористических организаций на Донбассе. Именно при содействии Медведчука были организованы незаконные схемы для поставки угля из оккупированного Донбасса на государственные предприятия Украины.

Обнародованные СБУ записи разговоров народного депутата Виктора Медведчука указывают на существование "угольной схемы" и заинтересованность в нем власти РФ и бывших высших должностных лиц Украины.

Бывший министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин подозревается в том, что после его назначения в декабре 2014 года на должность он был привлечен к заключению соглашений на поставку угля с территорий, подконтрольных оккупантам.

"Министр достоверно знал о существовании дефицита угля для обеспечения деятельности государственных энергогенерирующих предприятий Украины, обусловленного срывом поставок угля с ЮАР и блокированием поставок угля из Российской Федерации. Также он осознавал их причины – принуждение Украины к приобретению угля у представителей "Л/ДНР", что это содействие экономическому развитию и деятельности террористических организаций "Л/ДНР", — отметили в Офисе генпрокурора.

В настоящее время эксминистр Демчишин скрывается от украинского правосудия за границей.

Вручение подозрения экспрезиденту

Следователи ГБР пытались передать подозрение по всем домашним и рабочим адресам, где зарегистрирован Петр Порошенко. Также была попытка вручить документ ему лично, но он скрылся от следователей.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что сотрудник ГБР для вручения документа лично пришел под стены Верховной Рады. Впрочем, увидев служащего, Петр Порошенко быстро сел в свой Mercedes, подгоняя водителя, и уехал.

Петр Порошенко сбежал от следователей ДБР | Новости Украины

"В связи с невозможностью вручения письменного сообщения о подозрении лично он был вручен способом, предусмотренным Уголовным процессуальным кодексом (направлен по месту жительства, регистрации, а также по месту работы)", — говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

На срочной пресс-конференции бывший секретарь СНБО Украины, политик Александр Турчинов сообщил о подписанном подозрении Петру Порошенко. Он назвал новое дело против экспрезидента сфабрикованным и заявил, что Порошенко будет ходить на допросы, когда вернется в Украину.

Тем временем в Офисе генпрокурора сообщили о повторном вызове Петра Порошенко на четверг, 23 декабря, в 10:00.

"Именно тогда будет решаться вопрос вручения ходатайства об избрании меры пресечения. Какая именно мера пресечения – на это будут влиять многие факторы: это и процессуальное поведение личности, и наличие соответствующих рисков. Поэтому мы сейчас не можем сообщить, о какой именно мере пресечения мы будем просить", – сказал представитель ОГП Иван Кисилевич.

Где находится Порошенко

Как известно, в настоящее время пятый президент Украины и лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко находится за границей. Недавно он встречался со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития и поддержки Православной Церкви (ПЦУ).

20-21 декабря Порошенко по приглашению руководства Сената Польши присоединился к международной конференции по теме "Россия – Украина – НАТО: эскалация напряженности на восточном фланге".

В "Европейской солидарности" заявили, что объявление подозрения их партийному лидеру является, мол, политически мотивированным и для него якобы сознательно выбрано время заграничной командировки Петра Порошенко.

Реакция защиты

В то же время, с пресс-конференцией следователей пообщалась с прессой группа адвокатов Петра Порошенко.

Как говорится в сюжете ТСН.19:30, они не отрицают, что контракт на поставку угля из Южной Африки действительно был разворован. Но это якобы было крайней необходимостью. Мол, африканский уголь был настолько низкого качества, что Украина могла остаться без света вообще.

“Потребовалось дело, где был бы терроризм и Порошенко в одном абзаце. Они придумали такую ​​историю, что без пользы, без какой-либо выгоды для себя, чтобы заплатить террористам 200 миллионов гривен, была придумана фиктивная схема поставок угля. Но схема эффективна, уголь настоящий и блекаута и ​​веерных отключений удалось избежать только благодаря этим поставкам”, - заявил адвокат Илья Новиков.

Адвокаты Порошенко говорят, что их клиент никуда не убегал и вернется на родину. Правда, не в те даты, когда хочет прокуратура, а после новогодних каникул вместе с семьей.

Порошенко отправили подозрение в государственной измене | Новости Украины

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