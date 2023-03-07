Подозреваемый в предательстве советник мэра Очакова подтверждает переговоры с россиянами: как планировалась сдача города

СБУ задержала бывшего руководителя центра сил ССО, по данным следствия, работавшего на российские спецслужбы. Целью оккупантов была сдача города Очаков Николаевской области, без оружия и с согласия мэра города. По данным ТСН, вербовка проходила в конце прошлого года, когда российские войска уже 10 месяцев пытались захватить украинские города и села.

Детали спецоперации по задержанию военного на позывной «Мастер» и эксклюзивный комментарий самого обвиняемого в госизмене в материале корреспондентки ТСН Маргариты Потаповой.

"В результате масштабной спецоперации в Очакове задержан агент главного управления генерального штаба ВС ФР (более известного как ГРУ), который собирал разведданные для захвата украинского города", — отмечают правоохранители.

Контрразведка разоблачила советника мэра Очакова, который, по предварительным данным, планировал склонить главу города к сотрудничеству с Россией, чтобы сдать город без боя. "В ходе документирования противоправного действия указанного лица был установлен факт общения с гражданином РФ уроженцем города Краматорска Колесниковым Сергеем Александровичем, кадровым сотрудником ГУ Ш РФ", — отмечает оперативный сотрудник СБУ.

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По данным следствия, российская военная разведка дала ему задачу склонить к сотрудничеству с оккупантами руководство местной военно-гражданской администрации. По данным ТСН этот разговор проходил в конце декабря 2022 года:

– Единственное что завтра постарайся, чтобы у твоего друга (речь о мэре Очакова – ред.) телефон был, потому что очень влиятельный человек хочет с ним поговорить.

– Ты же понимаешь, что зависит от него, захочет ли он давать или не захочет.

- А куда он с подлодки денется?

– А что за человек?

– Звонить ему будет генерал

– Генерал чего?

- Три буквы, первая Г

- Я понял

За это, чтобы сдать город россиянам, мэру города предлагали «избрать должность» в случае захвата южного региона.

Как стало известно ТСН, речь идет об Эдуарде Шевченко — экс-командире 73 морского центра спецназначения. 55-летний мужчина с 2020 года являлся руководителем отдела видеонаблюдения управления ЖКХ Очаковского горсовета. О том, что бывший военный, у которого ордена за боевые заслуги, может быть предателем мэр города Сергей Бычков и подумать не мог. "После определенных вопросов, поставленных мне, я просто обратился в органы, понимая, что вопросы заданы не просто так", — говорит городской голова Очакова.

По плану российских спецслужб, мэр города должен был добровольно сдать город без боя. ТСН удалось пообщаться с задержанным фигурантом дела Эдуардом Шевченко. “В каком законе у нас сказано, что я не имею права общения по телефону, есть ли такой закон? Нет такого закона, ни одно из доказательств написанных там, мне не было предоставлено, все основывается на предположениях”, — убеждает подозреваемый.

"В соответствии с разговорами и переписками было установлено, что Колесников пытался освободить Украину и постоянно на этом отмечал внимание своего собеседника", — отмечает оперативный сотрудник СБУ.

За год до полномасштабного вторжения России в Украину бывший военный уже фигурировал по делу в отношении российских спецслужб, которые хотели похитить тогдашнего командующего силами специальных операций, но благодаря его показам спецоперация не удалась. В интервью ТСН он назвал сумму, которую предлагали ему российские агенты за украинского командующего – 100 тысяч долларов.

Тогда он отказался от сотрудничества с агрессором, но вторая попытка оказалась удачной, говорят правоохранители. О своем военном прошлом в силах спецназначения Эдуард Шевченко сейчас предпочитает не вспоминать. Говорит, пролистал эту страницу жизни. Факт беседы с гражданином РФ подтверждает, что и то, что передал контакты главы города россиянам. “Вербовка мэра города за три минуты, это так быстро не делается, или я очень профессиональный, или очень дурной. За три минуты это не делается”, — говорит подозреваемый.

Во время задержания СБУ обнаружили «тайный» телефон, который он использовал для законспирированной переписки с оккупантами. Также изъяты тепловизоры и незарегистрированное оружие.

Правоохранители говорят, сами не ожидали того, что бывший командир 73 морского центра спецназовцев своими действиями может поносить честь бойцов, ныне героически защищающих украинские города.

Сейчас Эдуард Шевченко под стражей, если следователи докажут его вину, подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Полное видео интервью с подозреваемым.

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