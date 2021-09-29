Подозреваемый вернулся и пытался спасти пострадавшего: подробности убийства на заправке в Киеве

Подозреваемый вступился за работника заправки и случайно убил нетрезвого мужчину.

Хотел утихомирить, а как следствие — убил. Смертельная драка произошла на столичной заправке. Пассажир такси сначала словесно пытался успокоить пьяного мужчину, а потом не рассчитал сил и несколькими ударами убил. По словам полицейских, подобные случаи в последнее время в Украине — не редкость. Как сдержать внезапную агрессию и не допустить таких фатальных последствий, об этом 29 сентября говорится в сюжете ТСН.19:30.

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Ночь. Мужчина с рюкзаком на плече что-то объясняет оператору АЗС, затем с такси выходит пассажир, разгорается словесный конфликт, а затем он наносит удары в живот и голову. Мужчина падает и больше не встает.

Драка произошла на АЗС на проспекте Романа Шухевича. После того, как мужчина упал на землю, пассажир такси сел в авто и уехал. Но через несколько минут вернулся и вызвал скорую.

Медики лишь констатировали смерть. Погибшему было 45 лет. По версии правоохранителей, он в состоянии алкогольного опьянения приставал к работнику заправки, пассажир такси за него решил заступиться, но не рассчитал сил.

"Он сразу дождался прибытия полицейских, пытался оказывать помощь, но в соответствии выводов судмедэксперта смерть наступила сразу", — говорит прокурор Днепровской окружной прокуратуры Киева Юрий Устенко.

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Подозреваемому 26 лет, ему избрана мера пресечения — круглосуточный домашний арест.

В Украине подобные истории не редкость. Февраль этого года. В центре столицы водитель выходит из машины и бьет пешехода. Тот падает, а обидчик садится за руль и уезжает. 52-летний пешеход умер внезапно. Водителя разыскали и задержали.

А это — 2019 год. Видео с камер наблюдения в супермаркете. На нем видно, как человек бьет другого в голову. Первый и единственный удар для него становится смертельным. Пока товарищ пострадавшего пытался его поднять. Нападающий забрал пиццу и ушел.

Бывшему боксеру за похожий случай суд назначил семь лет за решеткой. Говорится о Петре Очеретяным. Два года назад во время прогулки с собаками он ударил водителя, который по версии Очеретяного, едва не сбил зебре его таксу. Один удар в голову — водитель умирает на месте.

"Я через две минуты была там, я все видела, как его реанимировали", — говорит вдова Алина Хмелюк.

Психологи говорят, если вы попали в конфликтную ситуацию, не нагнетайте, а наоборот старайтесь начать разговор на нейтральную тему. Также попробуйте успокоиться, ведь эмоции приглушают наш разум.

"Если вы сохраняете спокойствие, вы начинаете побеждать уже в начале, еще такой момент — руки нужно ставить где-то на этом месте, они должны быть как открытые ладони, открытый жест мира. Существует такая формула — берем и говорим примерно то, что говорила нам человек и он вроде себя слышит в ответ и начинает чувствовать, что его услышали", — говорит психолог Вадим Дымов.

Сегодня на автозаправке, где умер человек, и оператор АЗС, и его коллеги отказываются рассказать свою версию. Человек, который несколькими ударами убил другого, ранее никогда не был подсудимым. Теперь за решеткой может провести до 10 лет.

Напомним, в Ровно в больнице умер 56-летний водитель местной маршрутки, которого в июне побил сын пассажирки.

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