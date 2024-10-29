"Подпись, что я уже умерла": в Польше украинскую экс-военную "похоронили" заживо

В столице Польши разместили стенды с изображением украинских воинов, в том числе погибших, с вырезанными лицами, чтобы желающие могли подставить туда свое и сфотографироваться. Одну военную вообще заживо похоронили.

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Это трэш! В Варшаве "вырезали" лицо воинам ВСУ

В Польше прямо посреди Варшавы установили стенды с изображениями украинских военных, в том числе погибших.

Вместо их лиц – дыры, чтобы люди могли туда подставить лицо и сфотографироваться. Более того, сопровождается этот перформанс надписью "Стань Героем".

Взяли фото погибших военных

И это еще не всё. Мало того, что на фото украинских воинов лишили лица, под фотографиями видны даты рождения и смерти. Автор видео Дарья также прокомментировала "инсталляцию".

"В центре Варшавы вот такая инсталляция или как это можно назвать. Дать какие там указаны, это дата рождения и дата гибели. Люди подходят со счастливыми лицами фотографируются там. Это как сюр. На плакате надпись «стань героем», как героям можно стать, только будучи погибшим. А люди даже не обращают внимания, что эти плакаты – это большая боль, а не просто веселая патриотическая тантамареска. просто ужасно”.

Эксвойскую похоронили заживо

Более того, девушка говорит, что впоследствии выяснилось, что у военного на одном из фото даты указаны с ошибкой, а на другой фотографии военная похоронена заживо, потому что добавили дату смерти для эксвойской Евгении Эмеральд, которая служила в полку спецназначения "Сафари". Она также отреагировала, подчеркнув, что авторы "поиздевались над украинскими воинами" и решили ее "похоронить заживо".

Какова была цель "инсталляции"?

Как выяснилось впоследствии, организатор "инсталляции" — польский художник, который таким образом хотел привлечь внимание Польши на войну в Украине, а идея "перформанса" — примерить смерть. Впрочем, вместо этого автор получил шквал критики, потому что кто-нибудь, а украинцы такую ​​идею совсем не оценили.

Что сказал автор?

Евгения Эмеральд рассказала в комментарии TSN.ua, как только узнала об этой инсталляции — нашла и ее автора. Тот сначала убеждал, дескать, фото в Варшаве – сгенерированные искусственным интеллектом. Впрочем, нюанс – он говорит это человеку фото которого и использовал. Впоследствии он признал, что неправ.

Так извинились

Ну и после волны возмущения в социальных сетях организаторы извинились публично и все-таки демонтировали инсталляцию.

"Искренне извиняемся за то, что оскорбили ваши чувства. Конечно, это не было нашей целью. Напротив, мы стремились обратить внимание на огромное самопожертвование, которое требует борьба за свободу Украины, а через нее и Польши. В этих графиках были использованы фотографии реальных людей Эти изображения были обработаны, и нам казалось, что их невозможно узнать.

Добавим, что стенды установили в центре Варшавы у нового Музея современного искусства.

Напомним, ранее Евгения Эмеральд показала редкое фото с мамой и дочерьми и сообщила о важном празднике в семье. В апреле 2024-го эксвоенная отпраздновала первый день рождения младшей дочери.

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