Подписать контракт с ВСУ или получить отсрочку: на Закарпатье создали уникальный портал для военных

В Закарпатье создали специальный портал, через который можно найти жилье, работу, получить помощь, подписать контракт с ВСУ, получить отсрочку, оформить заявку на поиск пропавших, подготовить документы для вступления в военный вуз и многое другое.

Подписать контракт с ВСУ или получить отсрочку — все это в Закарпатье теперь можно делать онлайн благодаря информационно-справочному порталу.

О нем рассказала корреспондентка ТСН Алла Пасс.

Портал начинался для помощи переселенцам, но сейчас в центре внимания чиновников — бойцы, их родные и военнообязанные. Аналогов такой диджитализации, говорят в областной военной администрации, в Украине еще нет.

Десантник Станислав Югас / Фото: ТСН

Десантник Станислав Югас только отложил костыли и снова учится ходить после тяжелого ранения. Военный получил группу инвалидности и должен оформить денежную помощь, но столкнувшись ранее с бюрократией, готовился к волоките.

Однако в этот раз на все у него ушли считанные минуты. Все благодаря предварительно поданной заявке на онлайн-портале "помощь Закарпатья".

"Это прикольно, удобно, не надо никуда идти, ждать. В телефоне все быстро сделать и все", – говорит военный Станислав Югас.

Заместитель руководителя Закарпатской ОВ Александр Пацкан / Фото: ТСН

"Зарегистрировали заявление, скачали все документы и прислали. Оно падает администратору, он его согласовывает, если нет — обращается с фидбеком на электронную почту, мол, добавьте еще такой-то документ", — объясняет процедуру заместитель главы Закарпатской ОВ Александр Пацкан.

Этот портал был создан еще в начале большой войны, когда область приютила сотни тысяч украинцев. Сайт стал спасительным кругом для тех, кому нужно было найти жилье, работу, получить помощь или зарегистрироваться в системе "Шлях".

"Мы смотрели динамику: за день было до 2000 вхождений по разной информации, разным услугам", — рассказывает заместитель главы Закарпатской ОВА Александр Пацкан.

Но сейчас все внимание разработчиков портала – на вкладке Территориального центра комплектования. Здесь все, что касается бойцов, их родственников и военнообязанных. Не выходя из дома, закарпатцы теперь могут подписать контракт с ВСУ, получить отсрочку, оформить заявку на поиск пропавших, подготовить документы для вступления в военный вуз и многое другое.

Начальник Закарпатского областного ТЦК Александр Музыченко / Фото: ТСН

"Вот я прослужил уже немало, но до конца не знаю в совершенстве свой социальный пакет. Что можно говорить о призванном или уволенном военнослужащем?! А на том сайте полностью весь его соцпакет будет высвечиваться: что предоставляется на уровне территориальной общины, области", – рассказывает начальник Закарпатского областного ТЦК Александр Музыченко.

Это упрощает коммуникацию с работниками ТЦК и экономит время, говорит переселенец Александр Кукурука. В Ужгороде он оказался, убегая из обстрелянного оккупантами родного Харькова. Когда исполнилось 18, он решил подписать контракт на службу в ПВО.

Переселенец из Харьковской области Александр Кукурука / Фото: ТСН

"Я не вижу смысла прятаться. Это каждого касается. И рано или поздно придет время каждому человеку вступить в ряды", — говорит он.

Если бы не диджитал-разработка ОВА, на походы в военкомат потратил бы не меньше недели. Вместо этого подача документов заняла всего полчаса.

"Там все написано, полностью подробно разложено, все понятно. Несколько документов находились в Харькове, так надо было ехать их забирать. А так мне передали просто, сфоткали, я их отсканировал, сделал в формате PDF-файла и забросил", — рассказал Александр Кукуруко.

Коррупция при таком онлайн общении невозможна, а персональные данные – защищены, уверяют в ОВА. Вкладка ТЦК работает в тестовом режиме. Ее дополняют услугами и пытаются сделать сервис еще более удобным. В частности, хотят добавить электронную подпись, чтобы не нужно было идти в ТЦК даже за готовым решением.

Глава Закарпатской ОВА Виктор Никита / Фото: ТСН

"Проходит тестирование этой системы. Мы смотрим, как она работает. Уже построены комнаты, где профинансировано из областного бюджета установка серверов. В будущем мы планируем создать приложение для мобильных телефонов", — говорит глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

Их диджитал-проект оказался настолько успешным, говорят в ОВА, что им уже заинтересовались в Генштабе ВСУ и будут предлагать опыт другим областям Украины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Получить отсрочку ОНЛАЙН! Диджитализация военкоматов!"

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