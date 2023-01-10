Подписывают снаряды и танки: зарубежные политики как могут приобщаются к уничтожению армии России в Украине

Политики из Чехии и Финляндии решили оставить личное отражение на военной помощи, которой будут стрелять по российским агрессорам, говорится в ТСН.

Депутат из Финляндии заказал надпись на украинском артиллерийском снаряде и призвал других это делать. Юсси ХАлла-ахо рассказал в соцсетях, что воспользовался волонтерским сервисом "Подпиши ракету", который за донаты позволяет разместить любую надпись на том, что скоро полетит в сторону оккупантов.

После этого на его сообщение пожаловались уполномоченному по правам человека из-за использование языка вражды.

"Если в сложившейся ситуации убийство российских солдат — правильное и необходимое, то все, что способствует этому, правильно и необходимо", — прокомментировал депутат.

К слову, жители Финляндии – и так на втором после американцев месте – по количеству пожертвований сервису. Заказов на надписи из Финляндии поступило около семисот, всего за них было получено 140 тысяч евро.

А вот премьер Чехии лично подписал танк Т-72, переданный Украине. "Написал краткое пожелание храбрым украинским защитникам на танке Т-72, который отправится в Украину", — написал в соцсети Фиала и добавил, что убежден, что украинцы победят в борьбе с российским агрессором.

Осенью общественная инициатива в Чехии за месяц собрала более миллиона евро на покупку модернизированного Т-72 для Украины, танк назвали "Томашем" в честь первого президента Чехословакии Томаша Масарика.

Премьер Чехии лично подписал танк, переданный украинским военным

Напомним, что все для победы делают украинские бойцы, часто ценой собственной жизни. Так, под Бахмутом 50-летний доброволец сбил враждебный Су-25 и хотя по ним уже работала артиллерия, но он остался на позиции, когда услышал о приближении новых самолетов.

"Командование части передало документы на награждение младшего сержанта Новицкого посмертно званием Героя Украины. От себя скажу, нам дорого обошелся этот самолет", – говорит его командир.

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