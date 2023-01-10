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Подписывают снаряды и танки: зарубежные политики как могут приобщаются к уничтожению армии России в Украине

Автор
Оксана ТкаченкоОксана Ткаченко
Дата публикации
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Подписывают снаряды и танки: зарубежные политики как могут приобщаются к уничтожению армии России в Украине

На любые осуждения реагируют взвешенными пояснениями.

Политики из Чехии и Финляндии решили оставить личное отражение на военной помощи, которой будут стрелять по российским агрессорам, говорится в ТСН.

Депутат из Финляндии заказал надпись на украинском артиллерийском снаряде и призвал других это делать. Юсси ХАлла-ахо рассказал в соцсетях, что воспользовался волонтерским сервисом "Подпиши ракету", который за донаты позволяет разместить любую надпись на том, что скоро полетит в сторону оккупантов.

После этого на его сообщение пожаловались уполномоченному по правам человека из-за использование языка вражды.

"Если в сложившейся ситуации убийство российских солдат — правильное и необходимое, то все, что способствует этому, правильно и необходимо", — прокомментировал депутат.

К слову, жители Финляндии – и так на втором после американцев месте – по количеству пожертвований сервису. Заказов на надписи из Финляндии поступило около семисот, всего за них было получено 140 тысяч евро.

А вот премьер Чехии лично подписал танк Т-72, переданный Украине. "Написал краткое пожелание храбрым украинским защитникам на танке Т-72, который отправится в Украину", — написал в соцсети Фиала и добавил, что убежден, что украинцы победят в борьбе с российским агрессором.

Осенью общественная инициатива в Чехии за месяц собрала более миллиона евро на покупку модернизированного Т-72 для Украины, танк назвали "Томашем" в честь первого президента Чехословакии Томаша Масарика.

Премьер Чехии лично подписал танк, переданный украинским военным

Премьер Чехии лично подписал танк, переданный украинским военным

Напомним, что все для победы делают украинские бойцы, часто ценой собственной жизни. Так, под Бахмутом 50-летний доброволец сбил враждебный Су-25 и хотя по ним уже работала артиллерия, но он остался на позиции, когда услышал о приближении новых самолетов.

"Командование части передало документы на награждение младшего сержанта Новицкого посмертно званием Героя Украины. От себя скажу, нам дорого обошелся этот самолет", – говорит его командир.

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Дата публикации
Просмотры
433
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