Подполковник армии США назвал Трампа "катастрофой" для Украины: о чем он предупредил

ТСН пообщалась с Александром Виндманом – подполковником армии США украинского происхождения. Он сыграл ключевую роль в деле об импичменте президента Дональда Трампа. Родился в Киеве в 1975 году и эмигрировал в США в детстве вместе с семьей.

Получив степень магистра в Гарварде, Виндман сделал блестящую военную карьеру, став ветераном войны в Ираке. Впоследствии работал в американских посольствах в Москве и Киеве. Свободно владеет украинским языком.

В 2018 году был назначен директором по вопросам Европы в Совете национальной безопасности США, где стал главным экспертом по вопросам Украины.

В июле 2019 Виндман присутствовал на встрече украинской и американской делегаций. А затем во время телефонного разговора между президентом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Затем - на закрытых слушаниях в Конгрессе он показал, что Трамп давил на украинскую власть с требованием провести расследование в отношении политического оппонента Джо Байдена.

Виндман считал, что такие действия могут подорвать национальную безопасность США и испортить отношения с Украиной.

"Я считаю, что разница между Трампом и Харрис - это разница между катастрофой и стабильным, или даже улучшенным состоянием, когда Украина может получить больше помощи и, возможно, позиционировать себя для успешных переговоров в следующем году. Трамп - это абсолютная катастрофа, когда Украину могут отстранить от всего. Я не сомневаюсь, что для Путина это будет сигнал гнуть дальше свою линию. Быть настолько агрессивным, насколько он может... Используя свои ограниченные ресурсы, и, возможно, нанести удар по НАТО. Это рецепт для распространения конфликта и более широкого противостояния в Европе. При администрации Трампа нет возможности мирного урегулирования, по крайней мере не в ближайшей перспективе", - сказал он.

Напомним, на выборах президента США Трамп набрал 277 голосов избирателей из 270, необходимых для победы. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил Трампа избранным президентом.

Также известный журналист Time Саймон Шустер описал , что значит для Украины победа Трампа.

Ранее Трамп сделал заявление о войне.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ДОЛЕНОСНОЕ РЕШЕНИЕ ТРАМПА! Выборы в США – МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ! НОВОСТИ ТСН на 7:00, 6 ноября

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