Подполковник из Франции рассказал об обучении воинов ВСУ и объяснил, как "переломить инертность" на фронте

В Румынии стартуют обучение украинских пилотов на F-16. Вероятно, оно продлится около полугода. Союзники из Европы помогают с подготовкой украинской армии: во Франции инструкторы протестовали солдат, прошедших 4-недельный курс обучения.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Екатерины Федорченко.

Во Франции инструкторы устроили имитацию боя, чтобы проверить украинских военных.

"Сегодня в Украине можно четко увидеть, что линия фронта относительно заморожена, с двумя воюющими сторонами, которые используют очень похожие доктрины. Поэтому сегодня один из ключей, в попытке переломить эту инертность - заключается в том, чтобы пытаться разработать схемы маневрирования, которые могут беспокоить и даже пошатнуть противника", - говорит подполковник французской армии Эвен.

Украинцы здесь учились в течение четырех недель. Французский инструктор рассказывает - из тех, кто тренировался под его руководством, не все были на поле боя. Поэтому пришлось продумывать много деталей. В частности, чтобы психологически подготовить солдат к виду травм и ранений, которые могут случиться на фронте, в блиндаже подкладывали остатки животных.

Обучение ВСУ во Франции

"Наша работа здесь состоит в том, чтобы помочь им преодолеть страх, чтобы они могли его сдержать. И, я бы сказал, применить в жизни все навыки, которые мы им передали", – говорит подполковник французской армии Эвен.

Франция за этот год планирует подготовить около семи тысяч украинских солдат – как на собственных базах, так и за границей.

Соединенные Штаты говорят, что научили уже 18 тысяч украинцев, еще тысяча – проходят подготовку. А вот подсчеты Британии – за последние 17 месяцев она научила 30 тысяч украинских солдат – и тренировку завершили даже быстрее, чем планировалось. Лондон называет эту программу самой крупной со времен Второй мировой войны.

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Напомним, воины ВСУ рассказали о боях с оккупантами на Бахмутском направлении.

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