Подрался с охранником из-за булки за 6,5 грн: во Львовской области на 4 года посадили мужчину

Подрался с охранником из-за булки за 6,5 грн: во Львовской области на 4 года посадили мужчину

Мужчина украл продуктов на 1500 грн.

В г. Червоноград Львовской области к 4 годам лишения свободы приговорили мужчину, который в течение трех месяцев воровал из супермаркетов продукты питания. Во время последней кражи он подрался с охранником супермаркета из-за булки за 6,5 грн.

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Об этом идет речь в приговоре Червоноградского городского суда Львовской области, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, мужчина с мая по июль 2021 года воровал из супермаркетов продукты питания: колбасу, сыр, шоколад, хамон и шоколадную пасту. В целом, по данным материалов суда, мужчина украл из супермаркетов товара почти на 1500 грн.

15 июля в помещении одного из супермаркетов мужчина украл булку за 6,5 грн. Это заметил охранник и потребовал от подозреваемого вернуть товар. Поэтому между мужчинами произошла драка.

Во время заседания суда подозреваемый признал вину в кражах продуктов питания, однако заявил, что за булку он планировал заплатить, но это охранник супермаркета якобы избил его, а после этого сказал, что он может не оплачивать товар.

Однако охранник супермаркета на суде объяснил, что он пытался убедить подозреваемого вернуть булку, из-за чего он его ударил. Это подтвердила и работница магазина.

В ходе судебного процесса выяснилось, что подозреваемый уже ранее был осужден за аналогичные преступления.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 186 УК Украины. Его приговорили к 4 годам лишения свободы. Также подозреваемый должен заплатить одному из супермаркетов 1312 грн за украденные продукты.

Напомним:

В поселке Маневичи Волынской области к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы приговорили мужчину, который украл бутылку водки.

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