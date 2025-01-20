Подробности драки в Белой Церкви: 12-летней девочке назначили "день святого избиения"

Над девочкой прочли молитву и после этого начали издеваться с помощью газа.

Стали известны новые подробности жестоких издевательств над 12-летней девочкой в Белой Церкви в Киевской области группой подростков.

Напомним, на днях в соцсетях было опубликовано несколько видео, на которых группа подростков, в том числе и девочек, унижали ровесницу, бросая в нее использованные жвачки, избивали и распыляли в лицо средство, похожее на газ. По данным открытых источников, речь идет о происшедшем в Белой Церкви.

На одном из видео слышно, как девочке говорят, что ее "закопают в луже". А после слов "праздник приближается" и изречения "день святого избиения", один из присутствующих начал читать "Отче наш". В этот момент девочке снова в лицо распыляют неизвестное вещество и нанесли удар по голове.

Также на видео слышно: "Чтобы до пятницы были "бабки". Кроме этого, с видео становится понятным, что конфликт произошел якобы из-за распространения каких-то сведений о подростках, выразивших свое возмущение из-за того, что определенную информацию могут узнать правоохранители.

В полиции Киевской области подтвердили факт издевательства подростков над ровесницей в Белой Церкви и добавили, что к правоохранителям обратилась с заявлением мать пострадавшей.

"В ходе проверки правоохранители выяснили, что телесные повреждения малолетней нанесли трое несовершеннолетних — ровесница потерпевшей, 15 и 16-летние мальчики", — сообщила пресс-служба ГУНП в Киевской области.

И добавила: "Работники дознания Белоцерковского управления полиции Киевщины начали досудебное расследование по факту избиения малолетнего ребенка (ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины). Впоследствии полицейские дадут правовую оценку действиям каждого из фигурантов на видео, согласно требованиям действующего законодательства".

В окружении потерпевшей ситуацию для ТСН.ua прокомментировали следующим образом: "Потерпевшая девочка является переселенкой. Она дружила с частью тех, кто есть на этом видео. Среди них тоже есть также девочка-переселенка. Возможно, конфликт произошел из-за мести девочек друг другу, из-за высказываний. Кроме этого, по слухам, конфликту предшествовало то, что якобы одна из девочек подложила под дверь другой что-то опасное. Взрывчатка это была или нет – установит следствие".

По данным окружения потерпевшей, отец последней является военнослужащим.

Кроме того, как выяснил ТСН.ua, во время общения с правоохранителями, отец одного ребенка, который был на видео и избивал девушку, вел себя вызывающе. Говорил, что вы еще докажете, что это мой ребенок, также говорил, что наймет адвоката.

В Сети появилось видео жестоких издевательств старшеклассников над девушкой

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