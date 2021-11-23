Подробности ДТП в Болгарии: пассажиры спали и проснулись от звука взрыва, от автобуса остался только скелет

Информации о том, сколько точно людей ехали в автобусе, пока нет.
В Болгарии около двух часов ночи пассажирский автобус с номерами Северной Македонии врезался в ограждение и мгновенно загорелся. В жуткой аварии погибли, по предварительным данным, 45 человек, из них 12 детей.
Об этом 23 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.
Все, что осталось от автобуса – железный скелет. Он был последним из четырех в колонне, возвращавшейся с туристами из Стамбула. Большинство погибших путешественников – этнические албанцы, жители македонского Скопье.
Из горящего автобуса смогли выбраться только семь — две женщины и пятеро мужчин, которых с травмами и ожогами доставили в больницу. Сейчас их жизням ничего не угрожает. А вот сколько людей выбраться не смогли – говорят пока только приблизительно.
"Пока у нас нет информации о том, сколько точно людей ехали в автобусе. Сгоревшие тела — будет очень трудно идентифицировать ", — отметил министр внутренних дел Болгарии Бойко Рашков.
Следующим утром в Болгарию прилетают премьер и министр внутренних дел Северной Македонии.
Тем временем офис туроператора до сих пор закрыт. Полиция же рассматривает несколько версий катастрофы — плохую погоду и скользкую из-за дождя дорогу и техническую неисправность, также не исключают, что водитель мог уснуть за рулем — и поэтому автобус врезался в ограждение.
Правоохранители отмечают, что сейчас опрашивают уцелевших в больнице.
Один из них рассказал: пассажиры спали, и проснулись – от звука взрыва. Ему удалось разбить окно – и выбраться вместе с еще шестью людьми, пережившими самую страшную аварию автобуса в истории Болгарии.
Напомним:
В Турции в результате аварии микроавтобуса с мигрантами пострадали 16 нелегалов. Другие пассажиры, которые не получили повреждений, скрылись с места происшествия. Один из беженцев находится в тяжелом состоянии.
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