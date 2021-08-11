Подробности коррупционного скандала в Николаеве: в мэрии отреагировали на обвинения НАБУ в хищении 28 млн грн

Подробности коррупционного скандала в Николаеве: в мэрии отреагировали на обвинения НАБУ в хищении 28 млн грн

Заместителя главы города Сергея Коренева подозревают в причастности к расхищению трети средств, выделенных на реконструкцию главной площади города.

Детективы НАБУ задержала на границе с Венгрией заместителя городского головы Николаева Сергея Коренева. Чиновнику вменяют присвоение миллиона долларов из тех средств, которые были выделены на реконструкцию главной площади города. Следователи подозревают, что чиновник пытался бежать за границу.

О подробностях коррупционного скандала в Николаеве, говорится 11 августа в сюжете ТСН.19: 30.

Скандал в Николаеве разгорелся из-за отреставрированной Соборной площади, которая расположена в самом центре города, прямо перед горсоветом. Она оформлена в современном урбанистическом стиле, реконструкция происходила в течение последних 2 лет.

Из-за цвета плитки, которая в некоторых местах проседает и выпадает, и срезанные вокруг дерева горожане уже называют ее "Серой площадью".

По словам местного активиста Дмитрия Рябченко, на площади, в частности, неправильно спроектировано сливную систему, из-за чего дождевая вода не попадает в дренаж. Кроме того, он обратил внимание детективов НАБУ на завышенные в 3-4 раза цены на расходные материалы.

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В целом реконструкция площади стоила городу почти 87 млн гривен. В НАБУ подозревают, что треть суммы, выделенной на реконструкцию площади — 27 млн гривен, разворовали местные чиновники, которые обеспечили победу в тендере определенного генподрядчика. Среди подозреваемых — первый заместитель начальника департамента Николаевского городского совета, заместитель городского головы и 6 директоров частных предприятий.

В мэрии уверяют — все выделенные средства были потрачены на ремонт, хотя и соглашаются, что некоторые недостатки в реконструкции есть.

"Этот объект еще не введен в эксплуатацию, работы продолжаются. Это дает нам возможность исправить ошибки ", — уверяет первый заместитель городского головы Виталий Луков.

Однако в НАБУ не стали ждать завершения работ и уже провели громкое задержание заместителя городского головы — директора департамента ЖКХ Сергея Коренева. Его остановили на границе с Венгрией, мол, чтобы не убежал.

Сергей Коренев на своей Facebook-странице, комментируя задержание, написал, что ехал с семьей на отдых, а когда работники НАБУ его остановили — сопровождал их в Киев добровольно. Свою вину опровергает.

"Уверен, что в случае доведения этого дела до суда, мы сможем доказать отсутствие в нем какого-либо состава преступления", — утверждает он.

Мэр Николаева Александр Сенкевич, которого вызвали в НАБУ для допроса, находится в отпуске, поэтому тоже отреагировал на ситуацию только в соцсети.

"Сейчас я могу оценить такие действия только как надругательство над человеческим достоинством и семьей Сергея Николаевича", — написал он по поводу задержания своего заместителя.

По словам первого заместителя мэра Виталия Лукова, это уже третья попытка правоохранителей найти нарушения при реконструкции площади. Две предыдущие были безрезультатными.

"Здесь может быть только два объяснения - или непрофессиональная деятельность правоохранительных органов, или отсутствие этих нарушений ", — подчеркнул он.

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