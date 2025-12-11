Подробности мирного плана и выборы в Украине: что рассказал Зеленский журналистам

Владимир Зеленский / © Associated Press

В четверг, 11 декабря, состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с журналистами, на которой глава государства подробно рассказал о переговорах по мирному соглашению, возможных кадровых назначениях в органах власти и проведении выборов в Украине.

ТСН.ua собрал все самое важное, что озвучил глава государства на этой встрече.

О новом руководителе ОП

Владимир Зеленский сообщил, что провел консультации по назначению нового руководителя Офиса президента после увольнения Андрея Ермака, но не считает этот вопрос сегодня приоритетным.

«Я удивлен, что именно этот вопрос стал одним из самых актуальных. Потому что считаю, что важнейшими являются все вопросы по окончанию войны и обеспечению безопасности», — заявил он.

Зеленский отметил, что пока рано обсуждать назначение главой ОП кого-то из кандидатов, которые занимают должности в правительстве, поскольку сначала нужно назначить кого-то на вакантные должности министра энергетики и министра юстиции.

«Они профессиональные люди, и могут подойти на должность руководителя Офиса — но я боюсь, что на их место будут неделями искать кандидатуры так же, как на министерство энергетики и министерство юстиции. Я не хочу разрушить Кабинет министров», — пояснил президент.

Об изменениях в руководстве областей

Президент Зеленский сообщил, что ожидает предложения по смене руководителей областных администраций, но пока не получил соответствующего списка.

«Мне должны показать список тех, к кому есть те или иные вопросы. Надо, чтобы в одной колонке был список этих фамилий, а в другой, желательно, — кто придет на замену. В этот момент без некоторых руководителей будет непросто, особенно в прифронтовых областях», — подчеркнул он.

Зеленский добавил, что к созданию такого списка привлечены премьер-министр, вице-премьер по восстановлению, профильный заместитель руководителя Офиса и СБУ.

О выборах в Украине

Владимир Зеленский прокомментировал требование президента США Дональда Трампа провести выборы в Украине.

По его словам, самое главное — чтобы выборы пришли легитимно.

«Если возможно со стороны партнеров помочь нам организовать сам процесс выборов безопасно в адекватные сроки, я буду поддерживать», — заверил президент.

Зеленский уточнил, что он попросил народных депутатов Украины подготовить законодательные изменения относительно возможности проведения выборов во время военного положения.

«Был сигнал от Соединенных Штатов относительно выборов — я отреагировал, и готов к этому. Есть две важные вещи, которые нужно проработать: безопасность и законодательство», — сказал он.

О дедлайне США по мирному соглашению

Президент Зеленский отметил, что США стремятся максимально быстро закончить войну в Украине, однако условных дедлайнов не было. По его словам, вероятно, Дональд Трамп хотел бы иметь «полное понимание» относительно финального соглашения до Рождества.

«Каких-то конкретных ультимативных рамок, дат не было. То, что все хотят закончить как можно скорее — это факт. США хотят быстрее закончить — мы это слышим от них. Я думаю, что они действительно хотели, а может хотят до Рождества иметь полное понимание, где мы с этим соглашением», — сказал он.

О территориальных вопросах в мирном плане

Зеленский заявил, что предложения США по Донетчине, которые фактически отражают позицию России, не отвечают интересам Украины.

По словам президента, американская сторона моделирует вариант, в котором украинские войска оставляют часть территории Донетчины, а российские — не заходят на нее. Фактически речь идет о создании «свободной экономической зоны» или демилитаризованной территории с неопределенным управлением.

Зеленский подчеркнул, что в таком подходе отсутствует принцип паритета: если Украина отводит свои силы, Россия должна делать то же самое на аналогичное расстояние.

«Что помешает российским войскам продвинуться дальше или зайти в эту зону под видом гражданских? Это все очень серьезные вопросы», — отметил он.

Президент добавил, что решение о возможных территориальных компромиссах не может принять один человек.

«На этот вопрос должен отвечать народ Украины — в формате выборов или референдума», — считает он.

О Запорожской АЭС

Президент Зеленский сообщил, что вопросы управления, запуска и дальнейшего менеджмента ЗАЭС пока обсуждаются и окончательно не определены.

«Россияне хотят оставлять себе станцию. Мы против этого и предупредили, что в таком случае станция не будет работать», — отметил он.

По его словам, американская сторона предлагает совместный формат управления станцией.

«Если американцы смогут забрать станцию под свой контроль и демилитаризовать зону, тогда Украина получит доступ к станции. В противном случае — это наше, а россияне считают, что станция останется их», — пояснил президент суть противоречия.

О вступлении в НАТО

Зеленский подтвердил, что Соединенные Штаты не намерены поддерживать вступление Украины в Североатлантический альянс.

«США не хотят нас видеть в НАТО. И они об этом говорят открыто. Это не чьи-то догадки. Сегодняшние США, и вчерашние тоже. Нам не давали приглашения в НАТО раньше, не давали конкретики раньше, и эта позиция не изменилась. Это последовательная позиция Соединенных Штатов», — констатировал президент.

Об угрозе срыва переговоров Россией

Президент Зеленский не исключает, что Россия в последний момент может выйти из переговоров о мире.

По его словам, Россия не демонстрирует искреннего желания закончить войну. Зеленский предположил, что Москва участвует в переговорах из-за серьезных экономических проблем в РФ и боязни перед новой администрацией США.

«Я считаю, что у них есть серьезные экономические проблемы… им нужна, на мой взгляд, пауза. Будет еще сложнее, если они скажут президенту Трампу, что они не хотят заканчивать войну. Президент Трамп будет идти дальше, усиливать давление. И они не хотят этого», — сказал Зеленский.

О российской пропаганде во время переговоров

Президент Зеленский считает, что российские пропагандистские вбросы искажают видение западных партнеров о ситуации на поле боя.

По его словам, россияне работают информационно сильнее и распространяют информацию, которая не соответствует действительности.

«Я считаю, что самое главное — больше работать военным на своем уровне друг с другом. Я постоянно это подчеркиваю нашим военным — они должны ежедневно работать с американцами. Ежедневно разговаривать, ежедневно говорить, ежедневно брифинговать, ежедневно давать реальную информацию», — отметил он.

Зеленский добавил, что время снова дает подтверждение Америке и другим партнерам, что российские заявления не соответствуют действительности, а Украина может значительно больше, чем кто-то рассчитывал.

О численности ВСУ после войны

Зеленский заверил, что численность Вооруженных сил Украины в рамках возможного мирного соглашения соответствует реальному количеству военных в нынешней украинской армии.

При этом глава государства подчеркнул, что ранее фигурировали совсем другие цифры в различных документах, которые предусматривали завершение войны.

«Помните, в 2022 году [россияне] хотели ограничения [численности ВСУ] в 40 или 50 тысяч?» — напомнил он.

По словам Зеленского, соответствующий пункт мирного плана предусматривает «реальную численность сегодняшней армии» — 800 тысяч военных.

О статусе русского языка и Московского патриархата

Президент Зеленский сообщил, что статус русского языка и прав УПЦ Московского патриархата будет определен в соответствии с международным правом.

«У нас в проекте рамочного соглашения, это те 20 пунктов, все написано согласно международному праву. Есть международное право — это факт, который все должны признавать, и это то единственное, что может всех объединить. Мы формировали подход к некоторым пунктам согласно тому, что Украина в будущем будет членом Евросоюза. Поэтому отношение к таким вопросам будет соответствующим европейскому законодательству — тем нормам, которые являются базовыми для Евросоюза», — пояснил президент.

Когда может закончиться война

Владимир Зеленский не исключил, что война может завершиться в следующем году. Однако подчеркнул, что государство должно иметь значительные запасы вооружения на складах как гарантию безопасности на будущее.

Зеленский подтвердил, что Украина продолжает работу в рамках программы PURL — инициатива США и НАТО, позволяющая обеспечивать Украину критически необходимыми вооружениями через целенаправленное финансирование поставок американского производства. Ожидаются пакеты помощи на сумму $15-16 миллиардов на следующий год.

«Надеемся, что война закончится, но в любом случае нам нужна эта программа, и нам нужно это оружие, чтобы просто оно было на складах, чтобы это поддерживало обеспечение безопасности, потому что никто не знает, что будет послезавтра. Вот почему мы работаем над этой программой», — отметил Зеленский.

Напомним, в субботу, 13 декабря, в Париже ожидается встреча высокопоставленных американских чиновников с представителями Украины, Франции, Германии и Великобритании. Основной темой обсуждения станет мирный план президента США Дональда Трампа