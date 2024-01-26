Подробности вас шокируют: как мажоры бегут из Украины "пачками" во время войны

Война длится почти 2 года и каждый день мы видим все новые и новые скандалы. На этот раз вы тоже будете в шоке. В руки журналистов-расследователей попал эксклюзивный список с именами сотен мужчин призывного возраста, сбежавших из Украины при содействии Волынской областной государственной администрации. И это только в одной области, и только в 2023 году. Вывозить уклонистов чиновникам помогала целая сетка благотворительных фондов и, возможно, депутаты.

Кто крышевал "контрабанду ухилянтов" на Волыни и почему все на это закрывают глаза, рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Преступники или "благотворители"?

900 мужчин в возрасте от 25 до 47 сбежали из страны – и это только верхушка айсберга. Как узнал журналист Михаил Ткач, в одной только Волынской области чиновникам удалось наладить преступную схему по вывозу за границу ухилянцев. А она очень проста – создаем благотворительный фонд, подаем желающих выехать в систему “Путь”, а дальше все по наработанной схеме.

Возглавляет благотворительный схематоз уже бывший заместитель председателя Волынской областной государственной администрации Юрий Гупало. Именно его благотворительная организация с вопиющим названием "Верим в Украину", по данным журналистов, вывозила мужчин "пачками" за границу. Брали за это кругленькую сумму – 7 тысяч долларов США. Кстати, Гупало с 10 января находится под следствием.

“Заместитель председателя Волынской областной государственной администрации Юрий Гупало, которого недавно уволили с должности, указал в декларации за 2022 год четыре квартиры, три дома, оздоровительный комплекс, мотель, магазин, несколько автомобилей и не менее 8,7 миллиона гривен сбережений. Вместе с тем семья бизнесмена, высокопоставленного чиновника и благотворителя воспользовалась возможностью получить 13 тысяч гривен финансовой помощи от Кабмина по программе «Поддержка», — говорится в сообщении Волынь#infa.

Благотворители работают для уклонистов?

По данным журналистов, "Верим в Украину" за два года войны внесла в систему "Путь" 1,5 тысячи мужчин призывного возраста. Среди клиентов Гупала и представители киевского бомонда, в том числе скандальные персонажи. Например эксдиректор "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер, который еще в октябре 2021 года отличился нападением на журналистов проекта "Схемы". По данным Михаила Ткача, в течение войны Мецгера к системе "Путь" "благотворители" добавляли 5 раз.

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Журналисты решили расспросить детали у самого Мецгера, который теперь возглавляет УкрФинЖилье. Напомним, эта компания реализует государственные программы доступного ипотечного кредитования для населения. Так вот Мецгер уверяет, что выезжал действительно в благотворительных целях — привез полезный груз для пограничников. А вот как называется благотворительная организация, которая помогла ему с выездом, он не вспоминает.

“Точно я не помню, потому что это не было, как говорится, важно. Были, условно, точки, в которых можно было собрать гуманитарную помощь, можно было ее привезти. Действительно, гуманитарный фонд помогал в этом. Мой знакомый администрировал этот процесс. Поэтому я просто ехал, покупал что-то или организовывал выезд грузовому автомобилю… Основные, как говорится, реципиенты этого груза были пограничники — наш госпиталь пограничников, который в Киеве, детский дом в Южноукраинске, и еще мы с друзьями помогаем ГУРу”, — говорит Мецгер .

VIP-фонд

По словам Мецгера, деньги за выезд он не платил. Если верить его словам, то главу фонда Гупала он не знает, а как узнал о луцком фонде из Киева, тоже не помнит.

Но "Верим в Украину" — очень популярен среди известных людей и власть имущих из столицы. Благотворительный фонд из Волыни вносил в систему "Путь" и футболистов киевского Динамо, их тренера и легенду спорта Александра Шовковского, а также айтишников, поваров, бывших прокуроров, таможенников, судей, а также сына известного регионала Валентина Ландика. Как они узнали о благотворителях из Луцка и почему фонд настолько популярен среди влиятельных киевлян, неизвестно. Причины выезда за границу многих из этих людей также неизвестны, но заметим, что многие уезжали временно.

Но заинтересовали журналистов два волонтера 2002 и 1995 года рождения. Братья Станислав и Владислав Вацаки – сыновья народного депутата Геннадия Вацака. Говорят, ребята уезжали за границу на Бентли и Ламборгини. Глава VIP-фонда Юрий Гупало трубку ни разу не взял.

Один лучше другого

Но это, как говорится, сливки на поверхности. В схеме по "вывозу" людей подальше от войны, по данным "Украинской правды", принимали участие другие фонды: "Доброе дело", "Дыхание милосердия", "Вместе в будущее", "Почувствуй тепло", "Большое сердце Украины", "Несокрушимость и отвага", "Сердца патриотов", "Луч надежды" и как иронизируют сами журналисты, благотворительный фонд "Вернусь домой". Как вы понимаете, домой вернулись далеко не все.



По данным местных СМИ, ярко выделяется среди прочих еще фонд — Волынский актив молодежи. С 2022 благотворители помогли с выездом 1064 мужчинам, несколько десятков из них не вернулись. Основателем фонда когда-то был народный депутат Украины из "Слуги народа" Валерий Стернийчук. В настоящее время в фонде председательствует его бывший помощник Андрей Костенко. Свою причастность к фонду депутат открывает и уверяет, что как только о нем полились слухи, он сразу устно обратился в СБУ, чтобы они принялись за это дело. Но воз и ныне там.

Кто за это ответит?

Факты, которые привели журналисты, реально впечатляют, в частности, масштабами. Обидно видеть, как люди, пользующиеся высоким статусом волонтера и благотворителя, могут оказаться обычными преступниками, которые придумали к новому схематозу. Надеемся, правоохранители не минуют эти случаи и разберутся с ними, а виновные, если таковые есть, понесут ответственность.



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