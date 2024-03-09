Подробный прогноз астролога на 2024 год: когда закончится война и какие месяцы будут самыми тяжелыми

2024 год для Украины и украинцев будет непростым. Самой сложной станет первая половина года, напряженный период — с середины марта до середины апреля. Говорить о завершении войны мы пока не можем.

Об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказала астролог, астропсихолог Алина Лобода.

“Год Дракона — достаточно требователен к изменениям и переоценке ценностей. 2024 год под управлением Сатурна. Это, в первую очередь, о терпении, правдивости и принятии кардинальных перемен, потому что как раньше уже никогда не будет. Год кармических долгов, с которыми мы должны рассчитаться именно в этот период, потому что с 2024 начинается совершенно новая эра времени, которая пробуждает сознание людей", — говорит астролог.



Для Украины и украинцев, по словам Алины Лободы, он остается еще непростым, поскольку нужно пройти достаточно много изменений.

"Дракон — животное мистическое, поэтому мы можем многое слышать о трансформациях, связанных с этим годом, которые важны для всего мира, не только для нашей страны. Сложность или успех в этом году будет зависеть от того, в каких отношениях мы с Сатурном, а для Украины эта планета остается достаточно сложной и впереди такие же транзиты”, — рассказала астрологиня.

По ее словам, сложные периоды — это первая половина года, поскольку до сентября у Украины есть непростой соляр.

“Месяцы февраль — май с достаточно агрессивными транзитами планет. Период принятия сложных решений, трудных ситуаций во многих областях и внутренней нестабильности. Конечно, каждый из нас будет чувствовать этот период по-своему, в зависимости от индивидуального влияния планет на нас", — говорит Алина Лобода.

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Достаточно напряженный период — с середины марта до середины апреля, что затронет коридор затемнений, соединение Марса и Сатурна и соединение Сатурна в карте Украины с Плутоном, олицетворяющей собой войны и катастрофы, рассказала астролог.

"Поэтому говорить о завершении войны мы пока не можем. Фактически мы можем наблюдать определенные повторы с весной 2022 года и сейчас важно, насколько страна и украинцы смогут сплотиться и снова выстоять этот период. Миграции могут продолжаться, но они не массовые. Многие будут возвращаться домой, однако многие будут и уезжать — в целом этот год о кардинальных изменениях, а это и смена места жительства, смена профессий, статуса и окружения”, — говорит Алина Лобода.



Более приятным для страны соляр после августа 2024 года, однако сложными, по словам астролога, остаются месяцы к концу года — октябрь и ноябрь.

“Важным для нас является также период Солнца с конца мая по март 2025 года, который должен принести нам положительные изменения, поскольку эта планета в карте страны достаточно сильна. Год Дракона показывает результат последних 20 лет и переход на новый период. Годы независимости Украины, к сожалению, не дали нам полной самостоятельности, поэтому трансформационный год для нас будет не из легких. В первую очередь, он о переходе на новый уровень сознания, потому что без этого невозможно говорить о процветании страны, о кардинальных изменениях в самих людях, своем отношении к ситуациям, где нужно научиться смотреть широко и далеко в будущее, о прощании со старым образом жизни и определение новых целей и ценностей", — говорит астролог.

По словам Алины Лободы, 2024 год — это год высоких амбиций, но он не терпит нечестности перед самим собой, узкого мышления и жертвенной роли.

"Поэтому страна и все украинцы должны разобраться с тем, что и как мы транслируем всему миру. Предназначение каждого человека — это развиваться. Это отличный год для обучения, познания себя, самореализации, поиска ответов и своей личной мотивации. Важно учиться повышать уровень своего Сатурна, а это поддерживать оптимизм, брать ответственность за свои решения и не цепляться за прошлое", — рассказала астролог.

Отдельно Алина Лобода выделила сферу здоровья — она, по ее словам, остается главной в этом году, поэтому обследование и профилактика в приоритете.

"Высокосные годы не бывают легкими, однако Дракон — животное самодостаточное, уверенное в себе и дает много возможностей, а наша задача обязательно ими воспользоваться", — резюмировала астролог.

Напомним, проводница в Высшие измерения назвала событие, ознаменующее окончание войны в Украине.

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