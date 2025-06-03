Подробный прогноз астролога на 2025 год: когда закончится война и какие месяцы будут самыми тяжелыми

Астролог дала прогноз, когда закончится война / © ТСН.ua

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2025 год для Украины и украинцев станет годом кардинальных перемен. Несмотря на сложное начало года, нас ждут существенные изменения в военных действиях и можно надеяться на завершение войны. Переломный момент, вероятно, наступит летом.

Об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказала астролог, астропсихолог Алина Лобода.

«Это год кардинальных изменений и понимания, что старого мира уже нет и не будет. Это, в первую очередь, разрыв шаблонов и старых взглядов, которые больше не работают и не могут принести стране никакой пользы и возможностей. Это год формирования новейших ценностей, конфигурации целей и стратегий. Лучше прийти к этому самостоятельно, а не ждать жестких уроков внешнего мира, потому что вторая половина года усиливает эти энергии», — говорит астролог.

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2025-й — это год завершающего цикла, поэтому, по ее словам, украинцы могут рассчитывать на существенные изменения в военных действиях.

«Но змея — это животное мудрости, которое будет всех нас ориентировать именно на глубокое самопознание. И только из-за существенного изменения старых взглядов мы имеем шанс кардинально изменить путь нашей страны», — предупреждает Алина Лобода.

Этот год под числом 9, что говорит о прощении и отпуске прошлого.

«Это год доочистки, эмоционального выгорания, потому что, конечно, украинцы устали. Но страну олицетворяет ее народ, поэтому многое зависит от сознания нации. Поэтому, да, уже в какое название этот год кармическим, потому что если мы не изменим свою стратегию и отношение, наша жертвенная карма никакого развития стране не принесет. Наша задача — войти в 2026 с новым очищенным сознанием. Изменения неизбежны», — говорит астрологиня.

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Украина прошла сложное начало года — март и апрель — затмение и парад планет, повлиявший достаточно эмоционально. Период труден, но, как уверяет астролог, он дал свои результаты на будущее.

Астролог прогнозирует, что май-июнь — месяцы, в которые есть шансы остановить военные действия, однако это может происходить не сразу. По ее словам, будет закладываться подходящий фундамент для этого.

«Сложная середина мая и середина июня — резкие транзиты Марса в карте Украины. Однако будут происходить события, которые будут иметь значение для дальнейших изменений. И переломным моментом может стать конец июля — начало августа. Следует понимать, что астрология дает возможности, а результат зависит от выбора, который делают люди каждый день. На ход войны влияет много факторов, поэтому то, куда мы двигаемся, будет зависеть от выбора Украины в ключевые периоды. Этих ключевых точек много, и изменения все равно происходят, хотя мы можем это не замечать сразу», — объясняет Алина Лобода.

В карте Украины начался период Луны до середины 2026 года. Это тяжелый период для страны, говорит астролог. Она объясняет: эта планета показывает национальное богатство, финансы, внешние долги, покупную способность нации и психологическое состояние, налоговую политику и влияние на людей через налоги.

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«Это не самая лучшая планета для Украины. С положительного, конечно, будет поступать помощь от международных партнеров, однако она тоже будет меняющейся», — прогнозирует астролог.

С мая 25 по май 26 года — период расширения стратегического партнерства Украины с другими государствами. Следующее затмение в сентябре и сама осень, по словам Алины Лободы, могут дать шанс и стать решающими в прекращении военных действий и договоренностей.

«Но сложный период все равно продолжается до середины 2026 года. По моему мнению, более или менее амбициозное время нас ждет в период Марса в карте Украины, который начнется с июля 2026 года», — говорит астролог.

Она предупреждает, что украинцам во второй половине года следует уделить внимание здоровью. В первую очередь, эмоциональном.

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«Июнь, август и октябрь могут быть хирургические вмешательства, у кого есть предпосылки, обязательно нужно заняться профилактикой. Непростым останется еще ноябрь, так как он разрушитель года Змеи», — предостерегает Алина Лобода.

Еще нужно понимать, что Украина сейчас находится на гунне невежества, говорит астролог. Простыми словами — это тьма, недостаточность знаний и развития.

«И это то, с чего должны начинать все украинцы с себя. Карма никого не обойдет стороной, но не надо думать, как она накажет врагов, надо думать, на каких энергиях живем мы — украинцы. В ненависти войны не выигрываются. В претензиях друг к другу внутри страны мы способны уничтожить себя, для этого и враги не нужны. Каждый должен начать с себя и разобраться с транслируемым в этот мир. И выбирать стратегию не сужаться рамками только своей страны, а масштабироваться, расширяться и развиваться снаружи», — объясняет астролог.

2025 год — это год изменений, которые так или иначе нужно принять и быть готовыми, потому что иллюзии будут рассыпаться.

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«Главное, что нужно в себе развивать — это слушать себя и свой внутренний голос, чаще быть наедине с собой, не загрязнять себя ненужной информацией, строить в себе свою внутреннюю опору, а не надеяться на иллюзорные внешние ориентиры», — советует Алина Лобода.

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