Подросткам в Украине хотят запретить самостоятельно выезжать за границу: адвокат объяснила детали

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9480, предусматривающий запрет на самостоятельное пересечение границы для подростков. Пока все дети от 16 до 18 лет не нуждаются в сопровождении или специальных разрешениях для выезда из Украины.

Инициаторами законопроекта являются группа народных депутатов от партий "Слуга народу", "Батьківщина" и "За майбутнє".

Почему нардепы решили изменить правила

Нардепы объясняют, что в большинстве стран Европы передвижение детей младше 18 лет без сопровождения родителей (или их законных представителей) запрещается.

“Таким образом дети-граждане Украины, пересекая границу без сопровождения родителей с 16 до 18 лет, считаются “дети без сопровождения”, и к ним применяются комплексные меры: они подпадают под полицейский надзор, надзор со стороны соцслужб, детей помещают в специальные шелтеры и назначают временных опекунов, как правило, из числа иностранных граждан/учреждений", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Из-за отличий в законодательстве в европейских странах бывают случаи, когда украинских подростков забирают социальные службы. По состоянию на июнь 2023 года, по данным Офиса омбудсмена, зафиксировано 240 таких случаев.

Представительница омбудсмена по правам детей, семьи, молодежи и спорта Ирина Суслова рассказывала, что ребенка у украинцев забирали, например, когда мама была вынуждена остаться на работе в Украине, а в эвакуацию отправила бабушку с внучкой. Поскольку у бабушки нет никакой доверенности на представление интересов и она не считается по европейскому законодательству родственницей этому ребенку, соцслужбы могут привлечь полицию и изъять ребенка из семьи.

“Здесь недоработка со стороны Украины. Потому что мы должны сообщить людям, сказать: "Друзья, есть закон, он предполагает, что, например, в Германии вы должны сделать такие процедуры". Или что не может быть в Италии или Франции опекуном человек, достигший 65-летнего возраста. Офис уполномоченного пытается следить за этой историей, мониторить ситуацию, оказывать правовую помощь женщинам или семьям, оказавшимся в такой ситуации”, – отметила Ирина Суслова.

Какие правила выезда подростков из Украины

Адвокат Марина Бекало объяснила ТСН.ua, что по действующим нормам законодательства для пересечения границы ребенком, достигшим 16 лет нотариальное согласие родителей не нужно. Ребенок в таком возрасте имеет право самостоятельно, без сопровождения взрослых и без согласия родителей пересекать границу.

Согласно ст. 313 Гражданского кодекса Украины, физическое лицо, достигшее 16 лет, имеет право на свободный самостоятельный выезд за пределы Украины.

Выезд подростков из Украины: что изменится

Законопроектом №9480 предлагаются изменения в Гражданский кодекс, по которым дети, не достигшие 18 лет, самостоятельно, без согласия родителей и в сопровождении одного из родителей (или опекунов) пересекать границу не смогут.

Если законопроект будет принят, дети, не достигшие 18 лет, будут пересекать границу только по нотариальному согласию родителей (усыновителей), опекуна, попечителя, приемных родителей, родителей-воспитателей и в сопровождении одного из них.

"Исключение составляет дети, которые приобрели полную гражданскую дееспособность в связи с регистрацией брака или в связи с тем, что такое лицо записано матерью или отцом ребенка", — отметила ТСН.ua Марина Бекало.

Напомним, глава Института будущего и бывший советник министра внутренних дел Вадим Денисенко предложил запретить мужчинам выезд из Украины на три года после войны. В Сети вспыхнул скандал.