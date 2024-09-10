Подростки изнасиловали мальчика: всплыли новые подробности дела (видео)

Сексуальное насилие над несовершеннолетним! Стали известны новые подробности по делу об изнасиловании 12-летнего мальчика в Полтавской области. Омбудсмен обнаружил вероятные нарушения в судебном разбирательстве, а также опубликовал должности полицейских, уже отстраненных от работы. Новые детали громкого инцидента – смотрите в эксклюзиве журналистки Людмилы Труфин для TSN.UA.

Изнасилование несовершеннолетнего

В конце августа Украину разгорелся жуткий инцидент на Полтавщине. Там подростки изнасиловали 12-летнего мальчика, да еще и сняли это все на видео! Эти снимки облетели Сеть. А самое удивительное, что об этой истории все узнали в августе, хотя это случилось еще в июне.

В сообщении, которое появилось в соцсетях 30 августа, автор Ярослава Скороход утверждает, что в июне на пляже в Котельве трое местных парней совершили унижение и сексуальное насилие над 12-летним подростком. Свои действия они снимали по телефону.

Также читайте В Тернопольской области злоумышленник изнасиловал несовершеннолетнюю девушку с инвалидностью: как его наказали

"Требуем огласки. В середине июня в Котельве на пляже "Мусийка" произошло ужасное событие. Но жители Котелевской громады узнали о ней только в конце августа. Трое парней издевались над малолетним Карпенко Родионом (возраст – 12 лет). Сначала они избили мальчика, а потом начали совершать сексуальное насилие. Мальчика изнасиловали палкой и сняли это на видео (видео невозможно смотреть без слез, это УЖАС)”, – говорится в сообщении.

В подтверждение своих слов она приводит данные из судебного реестра. Так, в двух постановлениях отмечено, что подростки в середине июня совершили "хулиганские действия" в отношении малолетнего, в частности, оскорбляли его, "заставляли оголяться, снимали с него плавки и унижали".

Как наказали правонарушителей?

К ответственности привлечены родители двух правонарушителей, поскольку они не достигли 16-летнего возраста. Их признали виновными в невыполнении обязанностей по воспитанию детей и назначили штраф. Одним – в размере 850 гривен, остальные должны заплатить 1190 гривен! Они отделались штрафом! Что касается третьего парня, который, по словам автора публикации, тоже участвовал в издевательстве над подростком, информации в реестре нет. Она предполагает, что это связано с тем, что он уже достиг 18-летнего возраста.

“Точно известны имена двух из трех парней, которые издевались: Нестеренко Антон (возраст – 15 лет) и Жихарев Михаил (ученик Котелевского опорного лицея #4, возраст – 14 лет). Допускается, что третий участник издевательств совершеннолетний (имя и фамилия известна, версия проверяется). Судебное заседание состоялось 07.08.2024 года без участия матери потерпевшего, поскольку ей просто не сообщили. О суде и вынесении приговора обидчикам мать потерпевшего узнала только в конце августа (и благодаря огласке). Родители Нестеренко и Жихарева отделались лишь административным штрафом – по 850 грн (и это за групповое умышленное нанесение телесных повреждений и нанесение морального вреда, а судили по статье "Хулиганство"). Срок подачи на апелляцию еще не прошел, поэтому призываю к огласке и поддержке семьи потерпевшего!!!" – говорится в публикации.

Реакция Сети

Эта история очень быстро всколыхнула Сеть. Тысячи корситовщиков распространили сообщение Ярославы Скороход. В соцсетях потребовали справедливого наказания для обидчиков подростка.

“Виновных наказать и изолировать от общества!!! Таким не место в цивилизованном мире!!!”

"Хочется еще, чтобы показали лица людей, вынесших приговор (штраф 850 грн) за искалеченную жизнь! Я очень надеюсь на влияние огласки – цивилизованная страна, которая теряет лучших людей сейчас, не должна кормить этих судей из наших налогов! Эту судью нужно тоже привлекать к ответственности! Какое б**ть штраф! Это преступление, особенно тяжкое! Мне плохо стало от прочтено! Какие могут быть штрафы за такое. Эти у***ки должны быть в тюрьме – надолго! Такие твари не имеют права на шанс нормально существовать в нашем мире цивилизованных людей!”

"Если детям по 15 лет, которые это совершили, то их нужно отправить в исправительную колонию, на родителей наложить арест на имущество и привлечь к уголовной ответственности. Наше общество такого не простит, это дикие вещи, это ужас, который пережил 12-летний мальчик. Это издевательство и пытки. Это не одна статья, это несколько уголовных производств”

"Не знаешь, кого здесь ненавидеть больше — закон, судей, коррупцию или этих детей, которые тоже, наверное, не из очень ок семей, раз "умеют" такую хрень творить. Это б**дь так страшно! Спасибо, что есть соцсети, которые это все выводят на другой уровень, спасибо автору за огласку!!! Надеюсь, это убережет и других от такого ужаса, а тем, кто тоже прошел этот ад, даст силы тоже придать такое огласке!!! Больше всего, чего бы хотелось, это оказать мальчику психологическую помощь. Надеюсь, он сможет с этим жить…”

"Я думаю, все присутствующие здесь мамы поймут точно, что это могут быть, не дай Бог, наши дети! Я убью за своего ребенка, чего бы мне это ни стоило! За что воюют нашипарни? За таких уродов, как эта малолетняя падаль и их тупорылых родителей!? Как вообще дальше жить ребенку? Как жить с этим маме? Надеюсь, этих ублюдков накажут по всей строгости!!!”

Поддержка местных

Поддерживать семью пострадавшего мальчика взялись не только в соцсетях, но и у местного отделения полиции. Как сообщает "Суспільне", 31 августа под Котелевским отделением полиции собрались около 20 человек, в том числе матери несовершеннолетних детей. Люди требовали качественного расследования и справедливого наказания для обидчиков. По словам местной жительницы Таисы Фурдунь, они пришли поддержать семью пострадавшего мальчика.

"Сегодня обидчики гуляют спокойно на качелях среди наших детей. И здесь собрались матери, которые не удовлетворены тем, что обидчики гуляют среди наших деток. Они сейчас могут сделать с любым ребенком то же самое. Нет никакого наказания никому из этих обидчиков. Котелевская судья закрыла это под статьей "Мелкое хулиганство". И обидчики, которые изнасиловали ребенка, они заплатили штраф 850 гривен. Не понесли никакого наказания вообще", – говорит женщина.

Как рассказали местные "Суспільному", 31 августа мать пострадавшего забрали с рабочего места и доставили в полицию для допроса. После этого ее увезли в Полтаву для встречи с адвокатом. 31 августа стало известно, что правоохранители возбудили уголовное производство по части 4 статьи 153 "Сексуальное насилие". Санкция предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы.

"По этому случаю назначили служебное расследование, почему не было выявлено, почему не были внесены сведения в ЕРДР. Думаю, в ближайшее время это будет известно по законодательству 15 дней. В ближайшее время виновные будут установлены, кто не внес, почему административная ответственность", — говорят в полиции.

Реакция омбудсмена

На огласку тогда отреагировал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, на место происшествия выехал представитель уполномоченного в Полтавской области Владислав Носенко. Он выяснил, что событие произошло еще в середине июня, однако правоохранительные органы об этом факте узнали только 5 августа. И даже тогда они не начали досудебного расследования, а составили административные протоколы на родителей двух парней.

"Родители отделались штрафом 850 грн! Третьего парня в то время даже не пытались установить. ⁉️С каких пор факты сексуального насилия над детьми не расследуются правоохранительными органами в рамках уголовного производства? И только когда это событие получило общественную огласку, внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 статьи 153 УК", – говорит представитель омбудсмена.

Новые детали дела

Лубинец подготовил письмо руководству Национальной полиции с требованием провести служебное расследование и привлечь виновных к ответственности. И уже 10 сентября стало известно, что прокуратура отстранила от исполнения служебных обязанностей руководство полиции поселка Котельва, где произошел инцидент. А все из-за задержки в расследовании по совершению сексуального насилия над 12-летним парнем. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец. На период служебного расследования от исполнения обязанностей отстранены несколько сотрудников полиции.

Приказом ГУНП Полтавщины от исполнения служебных обязанностей на период служебного расследования отстранены:

начальник сектора полицейской деятельности в поселке Котельва,

его заместитель,

инспектор ювенальной превенции,

заместитель начальника полиции Зинькова, который к моменту обнаружения преступления исполнял обязанности начальника сектора полицейской деятельности в Котельве.

Лубинец сообщил, что родители пострадавшего мальчика раньше обращались к правоохранителям в Котельве с жалобой об изнасиловании. Однако полицейские привлекли родителей двух несовершеннолетних обидчиков к административной ответственности за "хулиганские действия". После публичной огласки и вмешательства Уполномоченного по правам человека прокуратура инициировала служебное расследование в отношении полицейских, занимавшихся делом об избиении и изнасиловании несовершеннолетнего.

"Для установления всех обстоятельств мой представитель в Полтавской области совершил визит в суд и ознакомился с материалами судебных дел, в результате чего обнаружил ряд обстоятельств, которые могут указывать на наличие оснований для обращения с дисциплинарными жалобами в Высший совет правосудия во время рассмотрения которых будет дана надлежащая правовая оценка действиям судов", – сообщил омбудсмен.

Напомним, в середине июня 2024 года на пляже "Мусийка" у реки Ворскла вблизи Котельвы подростки заставляли 12-летнего парня оголяться и унижали его, в то же время снимали все на телефон и распространяли видео среди знакомых.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: УКРАИНА – В ЯРОСТИ! Подростки изнасиловали мальчика! Новые жуткие детали!

Читайте также: