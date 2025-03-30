Подростки-смертники на службе ФСБ: как Россия вербует украинских детей

Завербованные подростки на службе в ФСБ

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Российская ФСБ настолько обнаглела, что ищет себе агентов прямо во львовских трамваях. Там появились плакаты с QR-кодами, ведущими на телеграмм-каналы, призывающие к диверсиям. Прямо у входной двери и кабины водителя висел код на баннере и надпись: «Не сомневайся, переходи и осуществи свои мечты».

Постеры быстро сняли. Кто наклеил — выясняют. Но, похоже, это дело лишь эпизод гигантской угрозы, которую пытается остановить Служба безопасности Украины. В России был создан целый департамент, визиткой которого стало превращение наших детей в живые бомбы. Корреспондентка ТСН.Недели Оксана Радионова получила возможность взглянуть в глаза тем, кто совершил ряд взрывов в украинских городах. Самое страшное — это уже выбитые глаза завербованных россиянами, а потом ими же взорванных детей.

Ивано-Франковск

11 марта Ивано-Франковск содрогнулся от двух взрывов. Теракт там совершили российские спецслужбы, завербовав двух несовершеннолетних. А потом дистанционно взорвали наемников.

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На этом видео завербованы подростки. Живые и здоровые. Одному 15 лет, другому 17 лет. Оба из Франковска, студенты колледжей. Дистанционно, без предварительных встреч куратор ФСБ по имени Сергей завербовал их через местный телеграмм-канал по поиску работы.

Это классика работы ФСБ — говорит СБУ, расследующее это дело. Как правило начинают с простых задач — сделать фото, перенеси сверток. От первой преступной задачи — сжечь машину военному, которую дал куратор, подростки отказались и согласились с тем, что, по их мнению, будет менее шумным.

«Менее шумное», по мнению детей, — собственноручно изготовить две взрывчатки, спорядки детонаторами и отнести в указанное место. За это им обещали заплатить 1700 долларов. Подростки получили четкие инструкции: что покупать и как производить бомбы. Маленькими суммами они получали от куратора деньги на смертельные покупки. Правда, все элементы для взрывчатки можно приобрести в обычном строительном магазине. Ведь каждый по себе — это нужная в хозяйстве вещь.

Они должны были изготовить самоуправляющееся шаговое устройство за три дня. Для этого дети сняли квартиру посуточно. Взрывчатку поместили в такие термосы, которые обильно украсили металлическими гайками. Каждый из которых по сути —пуля, разогнанная взрывом, а значит, в разы увеличивает количество жертв. Для российских агентов важно, чтобы ты сделал первый шаг и сразу на крючке.

«Было требование сразу сфотографировать и подтвердить то, что они стали покупать и что делать. И они несовершеннолетние сразу начали отчитываться этому Сергею о том или ином шаге. Спецслужба РФ использует это сразу для шантажа. Как ты сделал первый шаг, они тебя этим первым шагом и шантажируют», — рассказывает оперативный сотрудник СБУ.

Когда взрывчатка была готова, куратор приказал занести одну из бомб на улицу у железнодорожного вокзала. Они замаскировали термос со взрывчаткой под мусор, облив монтажной пеной и унесли на указанное место. Рядом с съемной квартирой. Вторую бомбу должны были принести позже, так детям сказал куратор. Но реальный план ФСБ был совсем иным. Взрывчатку дистанционно активировали российские спецслужбы.

«Спецслужбы РФ цинично вербуют несовершеннолетних и фактически в дальнейшем лишают их жизни. Это расходящийся материал, который они используют для подрыва, их записывают в жертвы», — говорит сотрудник СБУ.

Основная цель — это посеять панику, дестабилизировать общественную ситуацию. 17-ти летний завербованный погиб на месте. 15-летний мальчик выжил. Но теперь без обеих ног и практически слеп.

Уже в сознании, но в реанимации, так что спросить у парня, как его завербовали и почему он согласился, журналисты не смогли. Поговорить со съемочной группой согласился отец.

«Для нас это стало новостью и шоком. Не могли вообразить, что такое может быть. Совершенно нормальный подросток, абсолютно нормально развивавшийся, учится на бюджете. Потребности в деньгах тоже не было никакой. На какие нотки подростковой психики они давят, я не знаю», — говорит отец подростка.

Следовательно, жертвой ФСБ может стать подросток из благополучной семьи. Отец говорит, что несколько дней перед терактом заметил, что сын стал нервным и молчаливым.

«Заперся в себе. Мы, конечно, спрашивали, но не спросили. После того, как он понял, что это такое, он отказался (следовать указаниям куратора ФСБ — Ред.). После этого на него начался прессинг», — отмечает отец.

ФСБ бьет по самому ценному — детям. Действия подростков — это террористический акт. За такие преступления ответственность наступает с 14 лет, за решетку могут бросить пожизненно.

«Он очень, очень, очень раскаивается. Он просто не понимал до конца, что он делал. Говорит: „я просто жалел о том, что я побоялся сказать вам“, — говорит отец подростка.

В колледже где учился Роман — погибший подросток — говорят учеником был не слишком старательным. Но злости либо странного поведения не замечали. Он был единственным ребенком у родителей. Мама всегда интересовалась обучением сына.

«Семья была полноценна, то есть мама, папа, с мамой мы постоянно общались. 15-16 лет — это тяжелая категория, а у ребят по-особому», — отмечает преподаватель колледжа, где учился погибший.

Ровно

Ровно. До линии фронта отсюда сотни километров. Вражеские КАБы к счастью сюда не дотягиваются, но российская ФСБ получила задачу дестабилизировать ситуацию и в этом городе. Здесь развернулась настоящая война спецслужб.

Контроразведка СБУ ведет тайное сражение вне линии фронта. Ставки постоянно повышаются. Если раньше вербовали украинцев, чтобы те поджигали машины военных или релейные шкафы на железной дороге. Сейчас вербуют «одноразовые» агентов-смертников. Используют их в темную. А после выполнения задания дистанционно ликвидируют на месте, не заплатив ни копеечки из обещанного. Такой теракт впервые раздался именно в Ровно. Таким образом намеревались избавиться и от завербованного 19-летнего парня, вчерашнего студента профтехучилища из Сумщины.

«В Телеграмм-канале искал подработку. Смотрю объявление — есть работа. Написал. Просто написано было: работа удаленна. Оплачиваем жилье, переезд и питание», — рассказывает 19-летний подросток.

Работодатель из Телеграммы пообещал деньги, если юноша сфотографирует здание суда, полиции, ТЦК и других военных объектов. За каждое фото на крипто кошелек парень получал по 50 долларов. Впоследствии в той же группе уже от другого куратора получил новое предложение.

«Предложили приехать в Ровно, забрать посылку в одном месте и передать в другое. Он мне сказал, что в сумке баллон с краской. Говорит, ее нужно дать в руки, потому что он берет взятки, чтобы там краска взорвалась, чтобы его облепило и все», — уверяет парень.

За это ему обещали полторы тысячи долларов. Сам ехать побоялся. С собой взял второго детства, чтобы тот, подстраховавший в случае чего. За это обещал отдать половину заработанного.

В засаде возле райотдела горе-курьеров уже ждали специалисты СБУ. Служба давно следила за ними. Знала, что в рюкзаке никакая не краска, а настоящая взрывчатка. Так что действовали четко и слаженно. В момент задержания террористов ФСБ телефонным звонком попыталась активировать взрывчатку. Смертоносный взрыв должна была снять камера заранее подготовленного телефона.

«Удалось блокировать определенные технические элементы, чтобы не допустить взрыва самодельного взрывного присвоя, который активировался дистанционно с Россией», — говорит работник СБУ.

В картонной коробке было сделано отверстие под видеокамеру из смартфона. В этом смартфоне было установлено специальное программное обеспечение, которое ретранслировало представителям спецслужб РФ полностью в режиме онлайн видео, аудио, то есть они и слышали происходящее рядом и видели.

Задержанные в один голос утверждают: не знали о взрывчатке.

«Их должны были ликвидировать, когда они подойдут в отдел полиции. В тот момент там находились несколько патрульных автомобилей, находились около 15 человек, в том числе правоохранители, в том числе и прохожие», — отмечает работник СБУ.

Одесса

Едва ли не каждую ночь Одесса вздрагивает от российских дронов и ракет. Но враг атакует одесситов не только с неба. ФСБ нон-стоп пытается в местных чатах вербовать одесситов, в последнее время даже военных.

Двое из агентурной группы, которую недавно СБУ задержала в Одессе, — бывшие военные.

Трое имели проблемы с наркотиками, поэтому согласились делать грязную работу, которую старшему, завербованному через Телеграмм, приказывал кремлевский куратор.

«Он предложил заработать тысячу долларов. В самую последнюю минуту я только узнал, что там бомба», — говорит один из подозреваемых.

Один по заказу куратора из России по четким инструкциям собирал самодельную взрывчатку, другие готовились взорвать местный отдел полиции.

На автоплощадке одного из управлений полиции они должны были поджечь несколько автомобилей, а как только полисмены и спасатели прибегли бы тушить пламя, они планировали активировать самодельное взрывное устройство, чтобы погибло как можно больше людей.

Поселились в дешевом хостеле, приобрели 4 канистра бензина, а в заранее подготовленном тайнике держали замаскированную под огнетушитель взрывчатку. Последствия от износа напичканной металлом бомбы такого размера представить себе не трудно. СБУ удалось остановить теракт, потому что контрразведка уже шла по следу другого преступления — убийства одесского волонтера. Фигуранты за деньги подожгли его авто и убили — взорвав взрывчатку у подворья. Теперь преступники в ближайшие годы проведут за решеткой.

В СБУ говорят, тактика ФСБ за три года войны изменилась. СБУ ведь удалось вычистить идейных завербованных предателей, которых Кремль готовил годами.

Теперь вербуют дистанционно и за деньги. Под прицелом безработные и наркозависимые. Но особая категория — подростки. 22% из разоблаченных злоумышленников были несовершеннолетними. Самый младший исполнитель российских задач — 13-летний мальчик. Это идеальный возраст для манипуляций. А для русских агентов просто идеальная живая бомба. Итак, прямо сейчас поговорите с ребенком. Имейте в виду, что российский агент, возможно, уже запугивает вашего сына или дочь. Убедите, что вам можно и нужно поведать все. И чтобы действовать на опережение: в СБУ действует чат-бот «спали ФСБшника». На него анонимно можно сообщить о диверсии, которую вам предлагают совершить. На него уже поступило более 4 тысяч сообщений

«Если вам или вашим знакомым предлагают „просто занести сверток“ в ТЦК, полицию или другое админздание, знайте — вас хотят убить. Сообщайте о таких попытках. Не дайте сделать из себя террориста-смертника! Сообщить СБУ, что вас вербуют — это единственное правильное решение. Тогда вы не ответите за то, что не сделали», — призывают в СБУ.

Из-за теракта в Ивано-Франковске в школах инициировали уроки по предотвращению терактов. Тренинги по кибербезопасности проводятся во Львове и других городах. Потому что ФСБшники, видимо, уже вербуют следующего ребенка для живой бомбы, поэтому контрразведка и родители должны остановить его вместе.

А вот на похороны Романа однокурсники и учителя прощаться не пошли. И даже венок не купили.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

ШОК! ПРИЗНАНИЕ ПОДРОСТКОВ-СМЕРТНИКОВ, ЗАВЕРБОВАННЫХ ФСБ! ЭКСКЛЮЗИВ ТСН