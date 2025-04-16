Подростки жестоко убили парня в Ивано-Франковской области: ТСН узнали жуткие подробности

Подростки жестоко убили парня в Ивано-Франковской области. / © pixabay.com

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Стали известны подробности жестокого убийства, совершенного на окраине Ивано-Франковска. По данным отдела коммуникации полиции Ивано-Франковской области, было обнаружено тело 19-летнего юноши с ножевыми ранениями, впоследствии полиция установила троих причастных. Ими оказались подростки. Двое из них уже задержаны.

Детали – в эксклюзиве ТСН.ua.

"Все они – ученики местных лицеев. По предварительной информации, они были знакомы убитому. Ему было нанесено множество ножевых ранений, настолько много, что его тело больше похоже на месиво, поэтому преступление и квалифицируется как убийство с особой жестокостью. Сегодня этим фигурантам планируют сообщить о подозрении. Из-за чего именно возник конфликт, ставший мотивом преступления – все это устанавливает следствие”, – рассказали ТСН.ua источники в ряде правоохранительных органов Ивано-Франковской области.

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В то же время ряд Telegram-каналов сообщили, что своей жертве убийцы вроде бы вырезали глаза.

"Мы этого не опровергаем и не подтверждаем", – сообщили нам Ивано-Франковские полицейские.

По данным правоохранителей, хоть убийство и произошло вблизи пригородного села, но все фигуранты являются жителями Ивано-Франковской общины. В свою очередь, в Ивано-Франковском городском совете нам сообщили, что по предварительной информации самый молодой фигурант – это ученик 8 класса.

"Это была компания знакомых, в которой произошел конфликт и закончившийся страшным диким преступлением", – говорят представители общины.

Напомним, на окраине Ивано-Франковска, возле Волчинецких холмов, было обнаружено тело 19-летнего юноши с множественными ножевыми ранениями.