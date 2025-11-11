Подростковая жестокость: девочка попала в больницу после "прогулки" с подругами

Девушка попала в реанимацию после избиения подругами

Пятнадцатилетняя Мария Пиряник из Стебника во Львовской области попала в реанимацию после жестокого избиения двумя подругами в парке. Бессознательную девушку обидчицы оставили на улице, а на рассвете ее обнаружил прохожий, который и вызвал скорую. Пострадавшая приходит в себя в больничной палате под наблюдением медиков и психолога.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки Александры Стасишин.

«Прогулка» закончилась жестоким избиением

Марии Пиряник, которую уже перевели из реанимации в обычную палату, пока трудно есть, но она уже может говорить. Девушка вспоминает, что в тот вечер пошла с подружками гулять в парк, где они купили и выпили алкоголь. По словам пострадавшей, конфликт возник неожиданно.

«Мы пошли в парк, в магазин. Купили алкоголь и выпили. Потом говорили, говорили и стали избивать меня. Здесь разрез, здесь синяк» – рассказала Мария, показывая свои травмы на лице.

Мария Пиряник в больнице / © andrewrostov.livejournal.com

По ее словам, по просьбе остановиться девушки не реагировали и продолжали бить ногами и кричать. После этого обидчицы скрылись, оставив избитую Марию без сознания.

Ее мать, Лидия Пиряник, узнала об инциденте от медиков, когда дочь уже везли во Львов в больницу. Женщина была шокирована состоянием дочери.

«Увидела ее в страшном состоянии. Во-первых, она была грязная, волосы запутаны, избиты. Глаза она не могла открывать. Волосы были все грязные, в грязи, в листьях, надо было стричь», — рассказала мама избитой девушки Лидия Пиряник.

Женщина добавила, что не понимает, почему девушки не смогли разрешить конфликт между собой словами и так жестоко избили ее дочь.

Обидчица имеет «историю агрессии»

Из-за чего возник конфликт в парке, сама Мария не объясняет. Ее мама говорит, что якобы одна из нападающих обвинила ее дочь в клевете на свою мать. Примечательно, что именно эта 14-летняя школьница, по информации матери, агрессирует в отношении сверстников не впервые. В марте этого года она с компанией издевалась в Трускавце над парнем с инвалидностью, избивала, унижала и снимала это на телефон. Но дело все еще расследуется в суде.

Классная руководительница этой школьницы, Анна Иваночко, рассказала, что девушка перевелась к ним в прошлом учебном году и «пыталась начать новую жизнь, с новой страницы». Однако после избиения она и ее мать не выходят на связь со школой.

«Бабушка рассказывала о том, что ребенок попал под влияние плохой компании, и пытался вырвать его оттуда, из той среды. Таких ярко выраженных задатков жестокости в школе не наблюдалось. В классе она вела себя нормально, но не училась, пропускала уроки», — рассказала учительница.

Съемочная группа тоже не смогла пообщаться с девушкой Ее бабушка сказала, что внука была вызвана в полицию. По ее словам, с внучкой в последние годы «что-то творится», она стала закрытой и агрессивной, возможно, ей нужна помощь психиатра. Не удалось пообщаться и со второй фигуранткой конфликта.

Уголовное производство и наказание

В полиции сообщили, что девушек опросили в присутствии психолога и родителей, в настоящее время продолжается досудебное расследование. По факту избиения возбуждено уголовное производство по нанесению легких телесных повреждений. Однако полиция ожидает ряд экспертиз и дело могут переквалифицировать.

Мария Пиряник сразу после избиения / © скриншот с видео

«Если статья была бы переквалифицирована на тяжкие телесные повреждения, то для несовершеннолетних максимальная мера наказания предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет», — прокомментировал Игорь Тимчишин, начальник сектора дознания Дрогобычского райотдела полиции.

Обстоятельства по предварительной уголовной ответственности одной из девушек также будут учтены. Местные жители собирают средства, чтобы помочь пострадавшей Марии, которая надеется на справедливое наказание для своих обидчиц.

