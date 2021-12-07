Подросток до сих пор не может жевать и глотать: почему суд вернул сына отцу, который диетой долечил парня до анорексии

Полиция начала уголовное производство, рассмотрение дела еще продолжается.
В Одессе суд вернул сына отцу, который довел юношу до анорексии. 16-летнего подростка с весом в 30 килограммов при росте метр восемьдесят госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в июле этого года.
Об этом 7 декабря говорится в сюжете ТСН.19.30.
Медики спасли ребенку жизнь, но он до сих пор не может жевать и глотать, поэтому его кормят через зонд. На специальную диету, приведшую к истощению, подростка посадил отец – лечил его по совету духовного наставника.
Полиция начала уголовное производство, рассмотрение дела еще продолжается. А вот Приморский районный суд Одессы отклонил иск службы по делам детей об изъятии парня из семьи и оставил его с отцом. Подростка уже выписали из больницы и отправили домой под отцовский присмотр. Служба по делам детей готовит апелляцию.
Напомним:
- В Житомире разыскивают женщину, которая оставила маленьких детей без еды и ухода. 4-летняя девочка и ее старший 8-летний братик больше суток просидели в запертой квартире. О том, что маленькие дети дома одни, служба по делам детей узнала от их матери. Она позвонила и сказала, что еще несколько дней не собирается возвращаться домой.
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