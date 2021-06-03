Подруга наследника британского миллионера во время игры застрелил полицейского

Предполагают, что между ними могли быть отношения.

В солнечном карибском Белизе на берегу моря застрелили полицейского Генри Джемотта. Подозреваемую нашли на месте убийства, на ее одежде и руках была кровь. Арестованная блондинка — Джасмин Хартин, подруга сына британского миллионера, и мать его детей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.12.00.

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Редкий кадр облетает мировую прессу: подруга миллионера за решеткой в тесной бетонной камере. Здесь Джасмин Хартин провела уже несколько дней — впервые в жизни в такой беде. В ее сумке нашли кокаин, однако в потреблении наркотиков женщину пока не обвиняют. Почти полностью англоязычный Белиз — бывшая колония Великобритании. Отец мужа Джасмин — лорд Ашкрофт — не последний человек в консервативной партии Великобритании.

«Ее нашли в крови на пирсе, кровь была на руках и на одежде. В воде рядом с пирсом — полиция увидела тело Джеммота, с дыркой от огнестрельного ранения за правым ухом», — рассказывает Комиссар полиции Белиза Честер Уильямс.

Остров полон слухов. В полицейском участке говорят, с работы в тот вечер 42-летний Джеммот шел счастливым, как никогда. Сказал, что на свидание и скорее умрет, чем выдаст имя дамы.

«Это выглядело... личным. Это не похоже на нападение на милиционера. Но следствие продолжается», — добавляют в полиции.

Он был хорошим полицейским, в один голос теперь утверждают коллеги и друзья, имел жену и пятерых дочерей.

Новости мира: в карибском Белизе на берегу моря застрелили полицейского

Джасмин Хартин утверждает, она застрелила копа случайно, отдавая ему оружие. Есть версия, что они пили на берегу и играли в "правду или вызов", так пистолет и попал в руки девушки. По словам очевидцев, на пирсе они общались час. Погибший знал Джасмин и до того, он даже жил в их отеле, чего не позволяла его зарплата. «Могу лишь отметить: никто, так сказать, "сверху" мне не звонил и не направлял следствие в ту или иную сторону», — убеждает комиссар.

Отели Белиза полностью забиты британскими и американскими журналистами, готовыми искать любой след.

Под залог Джасмин пока не отпустили, боятся, что она немедленно уйдет.

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