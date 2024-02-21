Подрыв авто с членами УДА на Одесчине: в каком состоянии пострадавшие и что их спасло

В селе Гвардейское, что в Одесской области, взорвали автомобиль представителей Украинской добровольческой армии. Неизвестные заложили взрывчатку под днище автомобиля. В салоне во время взрыва было два человека – супруги Альберт и Наталья Кручинины, оба – представители УДА.

Подробности рассказала корреспондентка ТСН Елена Черняева.

После взрыва и сильного пожара от передней части микроавтобуса остались куски извитого металла. И водитель, и пассажирка авто получили тяжелые травмы.

Родственница пострадавших Ярослав Витко-Присяжнюк рассказала, что медикам удалось стабилизировать состояние супругов Кручининих, но они до сих пор в реанимации.

"Наталья находится в состоянии средней тяжести – она получила акубаротравму. У нее тяжелая контузия, она при сознании, но мало понимает, что происходит. У Альберта, к сожалению, состояние сложнее – у него многочисленные ранения, ожоги. Он сейчас находится в коме", — рассказала подробности Ярослава.

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Жизнь супругов спасла специальная противоминная защита, которая была установлена на дне автомобиля. Ведь машина неоднократно выезжала в зону боевых действий, поэтому имела такое оснащение. Без него – у пострадавших не было бы шанса выжить.

На днище автомобиля было установлено взрывное устройство со стороны пассажирского сиденья. И действительно спасло то, что это была военная машина и днище было укреплено антиминными укреплениями", — говорит Ярослав Витко-Присяжнюк.

Альберт и Наталья Кручинины – оба в составе Украинской добровольческой армии.

Это военное формирование появилось весной 2014 года и с того времени выполняет боевые задания на разных участках фронта.

На странице УДА в соцсети распространено заявление: у кого есть информация, которая поможет в поиске заказчиков или исполнителей преступления, получит вознаграждение 10 тысяч долларов.

Как сообщил спикер добровольческой армии Сергей Братчук, отдел внутренней безопасности организации сотрудничает со спецслужбами и правоохранителями.

"Командование украинской добровольческой армии расценивает преступление как террористический акт, а приоритетной версией рассматривает деятельность вражеских диверсионно-разведывательных групп", – прокомментировал Братчук.

Между тем, полиция квалифицирует взрыв – как покушение на убийство, совершенное опасным для многих лиц способом. Предусмотренное за это наказание – 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение, говорят в полиции Одесской области.

"Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва автомобиля в селе Гвардейское. Проводится комплекс следственных действий и розыскных мероприятий — направлен на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к нему", — прокомментировал заместитель руководителя отдела коммуникации ГУ НП в Одесской области Александр Лебецкий.

Есть ли подозреваемые в преступлении – полиция пока не комментирует. Сейчас раненые супруги – в больнице под охраной. Их дети – тоже в безопасном месте.

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