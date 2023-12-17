Подрыв депутатом гранаты на Закарпатье: его мать ничего еще не знает, а соседи не могут поверить в теракт

В селе люди говорят, что мужчина всегда был приветлив и помогал.

В селе Керецки во время сессии сельсовета депутат из "Слуги народа" Сергей Батрин подорвал гранаты. По последним данным, погиб человек. Депутат, совершивший взрыв, несмотря на серьезные повреждения, уже на вторые сутки после содеянного пришел в сознание. Между тем люди, знавшие мужчину, его поступком очень удивлены и не понимают, как он решился на теракт.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В самом сельсовете еще в день теракта рассказывали: у мужчины были напряженные отношения с руководителем территориальной громады. У него были претензии к распределению средств, к тому же сам когда-то выдвигался на должность главы ОТГ.

В селе Кушница, где живет мужчина, соседи до сих пор не могут поверить, что он — тот самый взрыватель. Говорят, Сергей Батрин был всегда спокоен и приветлив.

"По-соседски вел себя, нормально. Всегда был приветлив, интеллигентен", — сказала одна из соседок.

"Мы вместе выросли. Нормальный мужчина был и есть. Площадку сделал для детей, кладбище упорядочил в селе. Мы про него плохого не скажем. Он боролся за село", — добавил еще один сосед.

Соседи также говорят, что сейчас в доме проживает только его 80-летняя больная мать, о которой заботится сиделка. Сам мужчина жил на две страны – потому что его жена, дети и внуки уже много лет назад переехали в Чехию.

"Они уехали давно, лет 15. Он там с ними был. Ездил туда-сюда. А последние два года находился дома", — сказала соседка.

Мать мужчины до сих пор ни о чем не догадывается. Сиделка о теракте ей ничего не рассказывает. Говорит, женщина просто не выдержит.

"Она бы сразу отошла. Она и не спрашивает... Я думаю, если спросит — скажу, что он в Чехии", — отметила сиделка.

За матерью Сергея женщина ухаживает уже более 5 лет. Говорит, ни разу не видела мужчину агрессивным:

"Я не могу о нем ничего плохого сказать. Как так получилось? Его довели, почему так произошло? Это должны разобраться. Не может быть, чтобы без причины человек такое сделал".

Напомним:

15 декабря в селе Керецки во время сессии сельсовета депутат из "Слуги народа" Сергей Батрин подорвал гранаты. Депутат, подозреваемый в совершении преступления, оставил записку у себя дома. Ее изучают следователи. В результате подрыва ранены 23 человека — в частности, с подозреваемым.

Это 16 мужчин и 7 женщин в возрасте от 28 до 68 лет. Они получили телесные повреждения разной степени тяжести, в большинстве — диагностировали осколочные ранения.

16 декабря в больнице скончался один из раненых.

"Самого подрывника задержали, он пришел в сознание и находится в больнице под наблюдением медиков и правоохранителей. Впоследствии ему изберут меру пресечения. Правоохранители совершили обыски по месту жительства фигуранта, где среди прочего обнаружили "предсмертную записку", содержание которой сейчас изучается", - говорится в сообщении СБУ.

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