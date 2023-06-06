Подрыв Каховской ГЭС: что известно об утечке в Днепр 450 тонн масла

По словам гендиректора "Укргидроэнерго", более 450 тонн турбинного и трансформаторного масла попало в реку.

В "Укргидроэнерго" рассказали об экологической катастрофе, устроенной российскими террористами. Станция была взорвана врагом в 2:15. Произошло масштабное разрушение. В течение 2-4 дней Каховское водохранилище будет сработано.

Как рассказал ТСН.ua генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, последствия катастрофы для экологии будут огромны.

Также читайте За неделю до подрыва Каховской ГЭС в РФ разрешили не расследовать аварии на опасных объектах

"На станции было более 450 тонн турбинного и трансформаторного масла, которое попала в реку. Это будет иметь тяжелые экологические последствия для территорий ниже Каховки и в сторону Херсона и Черного моря. Нам нужно будет делать сегодня все меры для того, чтобы остановить экологическую катастрофу"., чтобы дать людям возможность быстро провести эвакуацию. Для нас самое главное, чтобы не погибли люди и не пострадали объекты, которые находятся ниже по течению от Каховской станции", — отметил Игорь Сирота.

Напомним, что после преступного подрыва Каховской ГЭС в Днепр попало не менее 150 тонн машинного масла.

Ранее эколог Александр Соколенко рассказал, что подрыв россиянами Каховской ГЭС представляет огромную угрозу экологии юга Украины.

В ГСЧС и Минобороны предупредили, что в результате подрыва Каховской ГЭС вода смывала российские мины, которые могут быть снесены потоками.

Читайте также: