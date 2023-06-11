Подрыв Каховской ГЭС: что происходит на Херсонщине и уменьшается ли уровень воды (фото, видео)

Что происходит в Херсонской области по состоянию на 11 июня после разрушения Каховского водохранилища.

В Херсонской области уже пятый день продолжается ликвидация последствий и эвакуация населения после подрыва россиянами Каховской ГЭС 6 июня. По состоянию на утро 11 июня более 30 населённых пунктов на освобожденной территории области остаются затопленными.

ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации в Херсонской области в результате подтоплений.

Начальник областной военной администрации Александр Прокудин утром 11 июня сообщил, что на правобережье Херсонщины вода идет на убыль, за ночь уровень снизился на 26 см.

"Продолжается спасательная операция и ликвидация последствий подрыва Каховской ГЭС. Подтопленными остаются 32 деоккупированных населенных пункта, в воде — 3784 дома. Вода понемногу отступает, к утру 11 июня ее уровень — 4,19 м, за ночь вода спала на 26 см. На правобережье эвакуированы 2716 человек. На левобережье такой положительной динамики нет — уменьшилась скорость спада воды, эвакуация провалена: оккупанты отбирают у людей лодки и сами обплывают затопленные дома и воруют уцелевшее имущество", — рассказал он.

Ситуация в Херсонской области. / Фото: Пресс-служба МВД Украины

Ситуация в Херсонской области. / Фото: Пресс-служба МВД Украины

Регионы Украины и волонтерские организации продолжают передавать жителям Херсонщины гуманитарную помощь.

Специалисты также контролируют состояние воды в городских сетях и населенных пунктах, где пока нет централизованного водоснабжения, организован подвоз бутылированной воды, больницы обеспечены необходимыми медикаментами. Пока случаев инфекционных болезней в Херсонской области не зафиксировано.

По состоянию на утро 10 июня из водохранилища в результате подрыва дамбы россиянами утекло 62% объема воды. Этот уровень продолжает снижаться.

В Сети показали, как выглядит Каховское водохранилище после уничтожения дамбы

По данным МВД, на левобережье Херсонской области подтопленными остаются 14 населенных пунктов. Всего к ликвидации последствий привлечены около 1400 человек и более 345 единиц техники.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что делается все, чтобы гарантировать людям основу для жизни даже после этой катастрофы.

"Любой террорист рассчитывает лишь на несколько форм результата для себя: это страдания людей, это запугивание людей и это руины, которые оставляет после себя террор. Именно так Россия действует и в этом", — сказал он.

Большая вода в Херсонской области. / Фото: Владимир Зеленский

Вода в Херсонской области. / Фото: Владимир Зеленский

Вода в Херсонской области. / Фото: Владимир Зеленский

Уровень воды в Каховском водохранилище падает

По данным "Укргидроэнерго", по состоянию на 08:00 утра 11 июня уровень Каховского водохранилища в районе Никополя составляет 9,35 м. За сутки уровень воды снизился более чем на метр, а с момента подрыва – более чем на 7 метров. На участках Днепра, питающих водой Северо-Крымский канал, появились следы обмеления после того, как россияне взорвали Каховскую ГЭС.

По предварительным прогнозам гидроэнергетиков даже при срабатывании водохранилища до нулевой отметки останется русло реки Днепр на месте Каховского водохранилища шириной до 1 километра и глубиной 6-7 метров.

Есть ли угроза для ЗАЭС

Ситуация на Запорожской ЗАЭС в результате подрыва Каховской ГЭС остается контролируемой. К утру 11 июня уровень воды в Каховском водохранилище в районе Никополя составляет 9,45 м, а в ставке-охладителе Запорожской АЭС – 16,67 м. Как сообщают в Энергоатоме, этого вполне достаточно для обеспечения потребностей станции.

Что будет с водой в Крыму

По данным министерства обороны Великобритании, подрыв россиянами Каховской ГЭС оказал серьезное влияние на основной источник пресной воды на оккупированном Крымском полуострове – Северо-Крымский канал. Уже скоро вода перестанет поступать в Крым.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов также подтвердил, что Крым после взрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС останется без пресной воды из Днепра. Это поставит крест на развитии полуострова на ближайшие годы. Возобновление водоснабжения будет возможно только после возвращения полуострова под контроль Украины.

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