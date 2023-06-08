Подрыв Каховской ГЭС: эколог рассказал о самом худшем, к чему стоит готовиться на юге Украины

Подрыв Россией Каховской ГЭС чреват катастрофическими последствиями для юга Украины. Эколог Александр Соколенко, рассказал сайту ТСН.ua о значительных потерях для Украины, из-за террористического акта совершен оккупантами.

Последствия взрыва, устроенного россиянами на Каховской ГЭС, могут быть катастрофическими для этого региона Украины.

Чем грозит искусственный потоп

"Водой фактически смыта и уничтожена Днепровская дельта - между Каховкой и Лиманом, где находится Национальный Нижнеднепровский природный парк. Что от него уцелеет, сказать сейчас трудно, но ничего утешительного пока нет. В дельте Днепра и на прилегающих территориях сохранились типичные и редкие группировки пойменных лесов, болот, лугов, песчаных степей, степных склонов Днепра и балок. А еще 12 редких типов растительности, которые включены в Зеленую книгу Украины. Там было зафиксировано проживание более 70 видов животных и более 30 видов уникальных растений. Сейчас все это затоплено", - рассказывает сайту ТСН.ua Соколенко.

Эксперт добавляет, что в этом году мы видели большое половодье на Черниговщине, Сумщине и Киевщине. Когда вокруг Десны и Днепра возникали целые "моря". Он объясняет, чем отличаются обычные природные паводки от рукотворного потопа, который совершила Россия взорвав Каховское водохранилище.

Последствия подтопления Каховской ГЭС / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Большая вода весной очень пугала людей в верховьях Днепра и создала там много проблем. Но для природы от большой воды есть польза. Половодье - это полезное природное явление для экосистемы. А вот для Херсонщины искусственное половодье никакой пользы не несет. Объясню почему именно. На этом участке Днепра таких разливов воды просто не бывает. Местная экосистема не приспособлена именно для таких явлений. Там просто негде накапливаться такому большому количеству воды, как на Черниговщине, Сумщине или Полесье, потому что рядом Черное море. Если на Херсонщине сезонно и поднималась вода, то не на много, и такого половодья, как в верховьях Днепра там просто не бывает. Соответственно, что все экосистемы на Херсонщине существенно страдают сейчас от этого искусственного затопления", - объясняет эколог.

Кинбурнская коса ушла под воду

Рядом с Лиманом есть еще два объекта природно-заповедного фонда, которые тоже, скорее всего, пострадали от подрыва Каховского водохранилища.

"Это - Национальный природный парк и региональный ландшафтный парк на Кинбурнской косе. Уникальный природный комплекс существенно пострадал за прошлый год, когда туда зашли россияне, они там все сожгли, особенно на территории Национального парка. Но стоит понимать, что там государством охранялась не просто Кинбурнская коса, но и морская акватория вокруг этого объекта. Там обитают ценные виды морской фауны. Сейчас, после подрыва Каховской ГЭС, очень большие объемы пресной воды попадают в море, что может негативно повлиять именно на морскую фауну, происходит опреснение воды вокруг Кинбурнской косы. Также очень много речной фауны попадает в море, например, рыба. Ее вымывает течением из Каховского водохранилища - рыба будет вымирать и гнить, а все это приведет к существенному биологическому ухудшению состояния воды, в частности в Черном море, Днепре и вокруг Кинбурнской косы", - объясняет Александр Соколенко.

Он добавляет, что нанесенный ущерб нужно будет еще оценивать, но уже очевидно, что нанесенный ущерб экосистеме будет огромным. Если принимать во внимание затопленные Алешки, то половина Кинбурнской косы тоже оказалась под водой.

Поэтому, имеем три уникальных природных объекта, которые могут быть существенно или полностью разрушены в результате подрыва россиянами Каховского водохранилища.

Последствия подтопления Каховской ГЭС / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Останемся без арбузов

Эксперт добавляет, что оросительная система в регионе тоже выведена из строя. Каховское водохранилище обеспечивало орошение фактически всего юга Украины - Херсонская, Запорожская, частично Днепропетровская область. Без воды остался весь Крым, а особенно его степная часть вплоть до Керчи.

"Все это орошалось днепровской водой Каховского водохранилища. А соответственно, если нет водохранилища, то нет воды на указанных территориях. В дальнейшем, все это приведет к существенной деградации сельского хозяйства, фактически, к невозможности что-то там выращивать. Без воды люди не смогут поливать сады, орошать поля и собирать зерно. На Херсонщине не смогут выращивать рис, арбузы. Все очень просто - нет воды - нет и арбузов", - говорит Александр Соколенко.

Стоит ли отстраивать ГЭС

В "Укргидроэнерго" еще вчера заявили, что будут заново отстраивать Каховскую ГЭС. Сегодня даже уточнили, что на это необходимо около 1 миллиарда долларов.

"Я думаю, что восстановление ГЭС лишнее. Как по мне, то проще построить новую плотину, а сооружения для генерации электроэнергии не строить. Это было бы в несколько раз быстрее. Плотина поможет обеспечить водой оросительные системы, которые сейчас остались без воды. Скажем откровенно, ведь генерации электроэнергии от Каховской ГЭС было мало, поэтому, как по мне, смысла в восстановлении ГЭС нет. Хотя и строительство самой плотины займет несколько лет, плюс нужно время на наполнение водохранилища водой", - отмечает эколог.

Из-за подрыва Каховской ГЭС подтоплены населенные пункты. / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Альтернатива водохранилищу – насосы

В кругу экспертов живо обсуждается еще один вариант - не отстраивать плотину Каховского водохранилища, а оставить все как есть сейчас. Воду предлагают перекачивать из Днепра специальными насосами и подавать ее в местную оросительную систему.

"Такой вариант, конечно возможен, но тех объемов воды, которые необходимы для орошения мы уже не получим. Ведь водохранилище аккумулирует воду и накапливает ее большие объемы. В самый засушливый период - конец лета и начало осени, когда воды не хватает везде, за счет аккумуляции воды в Каховском водохранилище, этой водой удавалось обеспечить нормальное и полноценное орошение юга Украины. Теперь, если не восстанавливать водохранилище, а просто перекачивать воду из Днепра насосами, объемы воды будут значительно меньше. Она станет дефицитом, особенно в самый жаркий период в конце лета", - рассказывает Александр Соколенко.

Забывайте о колодцах

По словам эколога, проблемы с водой возникнут в населенных пунктах - от Запорожья и ниже по Днепру, которые брали питьевую воду из водохранилища. Сейчас им нужно строить новые системы подачи воды, ведь они были рассчитаны на определенный уровень воды, который сейчас стал значительно ниже.

"Также есть проблема с илом на дне водохранилища. Он постепенно будет вымываться, а соответственно будет погибать фауна, что приведет к бактериальному загрязнению воды именно на дне водохранилища, которое постепенно обмелеет. Все это определенное время будет попадать в воду Днепра, и ее качество длительное время будет под большим вопросом. Сейчас дают очень правильные рекомендации людям - пить только воду из бутылок. Другого варианта просто нет. О воде из колодцев стоит забыть, потому что все грязное и опасное, что есть в Днепре, за день-два будет в колодцах, поэтому пользоваться водой - точно не вариант", - уверяет Александр Соколенко.

Эколог добавляет, что ситуация после подрыва Каховской ГЭС очень сложная. Сейчас власти пытаются спасти жизни людей, которые оказались в зоне затопления, а после этого начнется самое трудное - ликвидация страшных последствий.

"Водой затопило все - многочисленные кладбища, выгребные ямы, свалки. Думаю, вода не обошла и могильники, где были захоронены какие-то химические вещества. Все это в воде Днепра и сейчас смывается в Черное море. Да, это настоящая экологическая катастрофа. Конечно, когда вода спадет, нужно будет делать исследования и анализы состояния воды в этой приморской части Днепра. Но проблема в том, что сейчас там не везде есть доступ. Например, на левом берегу Днепра его нет, потому что пока там стоят оккупационные российские войска, полноценный мониторинг - невозможен. Более того, враг еще и обстреливает затопленные города и села", - добавляет Соколенко.

Последствия взрыва Каховской ГЭС. / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Могут возродиться степи

Все же эксперт говорит, что от искусственного и кошмарного потопа, который устроила Россия на Херсонщине есть и небольшой плюс - уменьшение сельскохозяйственной нагрузки в регионе Причерноморья, что приведет к возрождению степных экосистем.

"Степных экосистем у нас на Херсонщине сейчас фактически нет - 2-3%, все остальное распахано, хотя раньше, это был степной регион. Теперь степи могут восстановиться. Кстати, на территории Каховского водохранилища была затоплена историческая местность, она называлась в народе "Конские плавни" или "Великий Луг". Если не будут восстанавливать водохранилище, то эта территория может восстановиться за лет пять", - добавляет эколог.

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