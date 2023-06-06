Подрыв Каховской ГЭС и страшный потоп в Херсонской области: видео последствий теракта России

Российская террористическая армия во вторник, 6 июня, взорвала Каховскую ГЭС. Из-за этого многие населенные пункты подтоплены, на правом берегу Херсонщины объявлена эвакуация.

В распоряжении ТСН.ua оказалось видео Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины.

На кадрах видно, как вода подтапливает Херсонскую область. Часть жилых домов транспорт практически полностью затоплены.

Российская террористическая армия даже при таких условиях продолжает обстреливать Херсонскую область, что слышно на кадрах. Также люди пытаются выбраться из подтопленных районов, беря только самые необходимые вещи.

Подрыв Каховской ГЭС: Херсонщину затапливает, людей эвакуируют

Подрыв Каховской ГЭС: что известно

Во вторник, 6 июня, в 2:50 российская террористическая армия подорвала Каховскую ГЭС. Из-за этого произошло подтопление до 80 населенных пунктов в Украине. Оккупированный город Олешкы из-за российских террористов фактически ушел под воду.

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что инженерные особенности Каховской ГЭС физически не позволяют ее разрушить никому, кроме замировавшых ее россиян.

Так называемый "губернатор" оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо заявил, мол, в окрестностях Каховской ГЭС после преступного подрыва оккупантами "люди продолжают обычную жизнь". Кстати, свое циничное заявление гауляйтер на фоне затопленного дворца культуры заявил в Новой Каховке. Кремлевский режим отрицает причастность к теракту и традиционно во всем обвиняет Украину.

Белый дом изучает ситуацию с подрывом Каховской ГЭС и готовит военную помощь Украине.

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