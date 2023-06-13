Подрыв Каховской ГЭС: какая судьба ждет сакральное место украинского казачества Великий Луг

Подрыв Каховской ГЭС российскими террористами наделал немало бед на востоке Украины, но сход воды с территории водохранилища освободил из-под затопления легендарный Великий Луг. Территорию, которая была священной для украинского казачества, специально затопила советская власть во время строительства водохранилища.

Сайт ТСН.ua выяснял, какова будет дальнейшая судьба места, где когда-то находилось по подсчету ученых 7 казацких сечей.

Ученые говорят, что уже сейчас следует взять под государственный контроль эти исторические места, а еще провести профессиональные археологические обследования и не допустить мародерства и деятельности черных археологов.

Между прочим, на дне водохранилища, где вода уже сошла, местные жители находят старые захоронения, которые более 70 лет находились под водой.

Что говорят историки?

Великий Луг – сакральное место для всего запорожского казачества и в целом для казачества Украины.

"В свое время это была серая зона между степным и земледельческим мирами. Именно территорию Великого Луга из-за огромного количества островов, поймы, порогов, облюбовали казаки. Недаром все последующие Сечи после острова Хортица размещались ниже по Днепру, именно на территории Великого Луга. Местность была невероятно удачной для маскировки. Здесь в разное время размещались несколько казацких Сечей, которые строились с XVI до начала XVIII века. Сама эта территория получила название от казаков не просто Великий Луг, а Отец Великий Луг. Казаки именно так и говорили: "Мать — Сечь, а отец — Великий Луг", — рассказывает сайту ТСН.ua украинский историк Александр Алферов.

Во время постройки Каховского водохранилища были затоплены места, где находились:

Томаковская Сечь (существовала в 1564–1593 годах)

Базавлуцкая Сечь (1593–1630)

Никитинская Сечь (1628–1652)

Чертомлинская Сечь (1652–1709)

Каменская Сечь (1709–1711) – частично затоплена

Новая (Подпольнецкая) Сечь (1734–1775)

По словам специалиста, на этой территории создавалось само понятие казацкой эстетики и правила внешнего поведения. До нас в легендах даже пришли мобилизационные призывы казаков. Когда к дому казака подходил посланник, он кричал: "Пуга-пуга — казак из Луга". В этих словах подчеркивалась идентификация казака, что он запорожец.

До подрыва россиянами Каховской ГЭС территория поймы Великого Луга была под водой / фото НПП "Великий луг", автор Виктор Бусел

“Для Украины территория Великого Луга всегда была сакральной. А в его затоплении можно увидеть злой замысел советской власти. Ведь от затопления этой территории, кроме экономической, технической пользы, была еще и идеологическая – стереть водой память о месте силы запорожских казаков. Ведь для нашего государства – эта территория является "казачьей пуповиной", которая родила невероятное количество походов именно с этого места, а также из Великого Луга вышло невероятное количество поколений казаков. Целые поколения воинов, которые приходили на Великий Луг для жизни в Сечи и службы в казацком войске", – объясняет Александр Алферов.

Территория Великого Луга, которую в 50-х годах прошлого века затопили воды Каховского водохранилища, долгое время находилась во владениях Запорожской Сечи. Именно здесь впервые в Европе были созданы искусственные леса, которые казаки высаживали в военно-оборонительных целях.

Могилы скифов и курганы бронзового века

Историк рассказывает, что кроме казацкого периода, водами Каховской ГЭС были затоплены памятники археологии и культуры более позднего времени.

"Я имею в виду поселение времен Киевской Руси, а также фортификационные сооружения, которые были на этой территории во времена великого Литовского и Русского княжеств – начало XV и конец XIV века. На этой территории затопленной водой находились древние скифские курганы и достопримечательности предыдущей бронзовой епохи. Все это создает определенный сакральный образ воинской культуры, присущей местным жителям на протяжении веков. Ведь тогда Великий Луг был своеобразным щитом от кочевников“. – добавляет Александр Алферов.

Берега Каховского водохранилища постоянно подмывала вода / фото НПП "Великий луг", автор Виктор Бусел

Жителей этого края даже описывал в своих произведениях отец истории – Геродот. Именно здесь начиналась зона скифов-пахарей и земледельцев. Например, при Византийской империи в исторических документах упоминается остров Хортица и названия днепровских порогов. То есть даже для Византии эти места были интересны, потому что это был в то время большой логистический узел. Великий Луг был сакральным местом для многих обитавших здесь культур.

"Все украинские водохранилища, построенные в советское время, похоронили под собой огромное количество городов, сел, городищ, поселений, а также могильников и курганов. По поводу Каховского водохранилища, мы еще не можем оценить последствий более 70-летнего господства воды в нем. Теперь мы можем увидеть этот рельеф, очевидно, что увидим и курганные могильники, но оценить, например, степень повреждения и заиливания территории пока не можем. Бесспорно, что большинство археологических памятников было разрушено, когда создавалось Каховское водохранилище. Но я думаю, что там будут находить определенные случайные артефакты, не привязанные к местности. Думаю, что процесс восстановления водохранилища растянется на годы, это позволит ученым достойно исследовать курганы. Сейчас трудно сказать, в каком состоянии находятся памятки, которые были зарыты в землю. Вода размывала и заилила эту местность. Но сначала нужно идентифицировать по старым картам, где находились эти курганы“, — отмечает Александр Алферов.

Последствия теракта россиян на Каховской ГЭС / Фото: Associated Press

Что говорят экологи?

Экологи рассказывают, что кроме того, что Великий Луг – историческая местность, его территория была ценна тем, что когда-то это была пойма Днепра. Здесь традиционно было невероятно много рыбы и диких животных.

На территории Великого Луга росли могучие дубы, бересты, дикие груши, ивы, а сочная трава была по пояс. Человек, оказавшись один в плавнях, мог прокормиться как летом, так и зимой. Ягоды ежевики, боярышника, шиповника, терна и кизила не теряли своих питательных свойств даже в лютые морозы.

“Местность Великий Луг была с многочисленными проливами, заливами. А прежде всего это была очень ценная экосистема, которую уничтожили, когда создавали Каховское водохранилище. От Днепровских пойм фактически ничего не осталось, только ее часть ниже Каховки. Если бы не было Каховского водохранилища, то такая структура с поймами существовала бы от Запорожья до Херсона и ниже. Если допустим, что Каховское водохранилище не будут восстанавливать, то пойма Великого Луга за 5-7 лет сможет восстановиться. Конечно, не на все 100%, какой она была до 1950 года. Первое, что там появятся – это разные осоки и камыши. А дальше будут появляться кустарники из ивы. Это растение распространяется очень быстро семенами и вегетативно. Местами там вырастут тополя, если в первые годы на этой части не будет значительных подтоплений", – рассказывает сайту ТСН.ua эколог Александр Соколенко.

Почему от водохранилища большой вред

Многие природозащитники против восстановления Каховского водохранилища в том виде, в каком оно существовало до 6 июня. Террористический акт со стороны России "подогрел" эту тему. По словам Алексея Василюка, главы ОО "Украинская природоохранная группа", к теме водохранилищ нужно было подходить более взвешенно, еще до трагедии, которая произошла по вине оккупантов.

Каховская ГЭС взорвана российскими оккупантами не подлежит восстановлению / Фото: Associated Press

“То, что произошло с Каховским водохранилищем – настоящая катастрофа. Водохранилища в таком виде как сейчас – это большой вред природе и реальная угроза для людей. К сожалению, на эту проблему мало кто обращал внимание. Можно было бы избежать катастрофы, если бы было принято решение в течение 10 лет постепенно спускать это водохранилище, а освободившиеся территории восстанавливать лесами. Это был бы идеальный для нас вариант. А так из-за действий врага произошла страшная экологическая катастрофа – все живое смыло ниже ГЭС. Весь ил с тяжелыми металлами, лежавший на дне водохранилища, пошел в Черное море и уже фиксируется у берегов Болгарии. Но сильнее всего пострадала зона подтопления в Херсонской области. Последняя вода, которая будет вытекать из водохранилища, будет больше всего насыщена вредным илом. Последствия страшны, но это позволяет нам задуматься: целесообразно ли восстанавливать Каховское водохранилище, возможно стоит сделать что-то более безопасное и что не будет иметь столько негативных экологических последствий“, — рассказывает сайту ТСН.ua Алексей Василюк, председатель правления общественной организации “Украинская природоохранная группа “.

До создания Каховского водохранилища эта местность была посреди Великого Луга / фото НПП "Великий луг", автор Виктор Бусел

По его словам, самое плохое, что происходило с природой в этом регионе – это создание каскада водохранилищ. Это в корне изменило местный климат, возможности для передвижения животных и привело к опустошению региона, из-за орошения сельскохозяйственных угодий и распашки почвы.

“Происходит просто колоссальная деградация почвы, просто потому, что она выветриваются. Когда-то здесь было два метра чернозема, а сейчас в некоторых местах его вообще нет. Да и возродиться он, кстати, не сможет. На это необходимо тысячи лет работы степных растений. Все это чревато тем, что степи скоро превратятся в пустыню. Также местность на юге Украины страдает от засола. Южный регион – это дно бывшего моря и полив водой сверху лишь промачивает водой почву и достигает соленых слоев, а соль капиллярно подтягивается на поверхность. После этого ничего кроме полыни там расти не сможет. Потеря плодородной почвы – это и есть само по себе опустынивание. Каховское водохранилище этому способствовало. Ведь чем больше воды в водохранилище, тем больше она прогревается и испаряется летом. Чем больше его площадь, тем больше воды теряется из этого региона”, — рассказывает Алексей Василюк.

Как можно восстановить Великий Луг?

Водохранилище вредно цветением воды, плюс накопление на его дне опасного ила. Все это приводит к загрязнению окружающей среды – гибнет рыба и птицы.

“На территории Великого Луга находился самый большой лес степной зоны. В этом регионе есть только отдельные байрачные леса в балках. Что значит Великий Луг? Ошибочно считается, что это луга. Великий Луг – это лес, произрастающий вдоль реки, которая затапливается во время весеннего половодья. То есть историческая местность, где жили казаки, была лесом. Возродить Великий Луг будет не просто, но вполне возможно. Место можно засадить ивой, тополем, осиной, дубами, которые растут в существующих украинских поймах. Кстати, мы с коллегами смотрели, как сейчас выглядит дно Каховского водохранилища, где уже ушла вода. Должен сказать, что ландшафт сохранился. Были опасения, что при затоплении его выравнивали техникой, но нет, не сильно. Поэтому если будет принято решение не восстанавливать Каховское водохранилище, можно попытаться восстановить Великий Луг. Думаю со временем вредный ил смоется, восстановятся пойменные озера. После этого можно вернуть сюда ивы, дубы и тополя. Конечно, это будет стоить больших усилий, но они смогут там прижиться. Да и по масштабам столь важного экологического эксперимента еще не было в мире", — рассказывает Алексей Василюк.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о подрыве Каховской ГЭС: эколог рассказал о самом худшем, к чему следует готовиться на юге Украины.

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