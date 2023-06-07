Подрыв Каховской ГЭС: когда ждать критический уровень воды и когда она начнет спадать

В результате подрыва Каховской ГЭС уровень воды достигнет критической отметки в течение следующих 20 часов, после чего он пойдет на убыль.

Об этом спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников сообщил в эфире 1+1 в рамках телемарафона "Единые новости" 7 июня.

Так, представитель военной администрации сказал, что дамба Каховской ГЭС продолжила разрушаться после подрыва накануне, поэтому ожидается поднятие уровня воды.

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"Вода досталась уже до Белозерской громады. Там подтоплено несколько домов, поднялась вода. К сожалению, в результате продолжения разрушения дамбы мы ожидаем, что в ближайшие 20 часов уровень воды поднимется еще до около метра. В течение 20 часов будет критический уровень и потом вода начнет спадать", – рассказал Толоконников.

Заметим, днем 6 июня в Укргидроэнерго прогнозировали пик разлива воды из Каховского водохранилища на утро 7 июня. Там также ожидают, что вода начнет спадать через три-четыре дня.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

В результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС 6 июня днепровская вода затапливает населенные пункты по оба берега Херсонской области. По словам президента Владимира Зеленского, будут затоплены от 35 до 80 населенных пунктов и возникнут проблемы с подвозом питьевой воды.

На вечер 6 июня самая сложная ситуация с затоплением была в Корабельном районе Херсона. Там вода поднялась на 3,5 м и подтопила более тысячи домов.

По состоянию на утро 7 июня затоплены 1852 дома на правобережье Херсонщины, откуда были эвакуированы 1457 человек.

В Минагрополитики заявили о дефиците воды в трех областях: Херсонской, Запорожской и Днепропетровской. Это приведет к засухе: поля на юге уже в 2024 году могут превратиться в пустыню. Ожидается массовая гибель рыбы и фауны.

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